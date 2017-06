"Pour Emmanuel Macron, plus dure sera la chute", avertit Nicolas Domenach

publié le 05/06/2017 à 10:49

"Comme pour l'astronaute Thomas Pesquet, ce ne sera pas du gâteau que de retrouver la pesanteur terrestre et la lourdeur du train train quotidien, quand on s'est envolé si haut", lance Nicolas Domenach à propos d'Emmanuel Macron. "C'était une chose de réciter son petit de Gaulle illustré (...), mais c'était une autre paire de manche pour un novice en politique que de réussir son élévation, sa mise en orbite jupitérienne en évitant les ratés, les bourdes et les boubourdes qui furent fatales à ses prédécesseurs", poursuit-il.



Le journaliste met en garde Emmanuel Macron : l'apesanteur ne dure qu'un temps ! Si Charles de Gaulle disait qu'il avait "un seul rival, c'était Tintin", pour Macron c'est Pesquet, "qui a quand même bien voulu le prendre au téléphone, alors que ça lui coûtait". Et Nicolas Domenach d'ajouter : "Car quand on atterrit, on se sent lourd, maladroit, et plus du tout aérien. Tout paraît si petit, si mesquin, si terrien et bon à rien, qu'on peut souffrir du space blues, le mal de l'espace, la nostalgie de l'apesanteur".

"Thomas Pesquet a gagné plus de 2,5 centimètres qu'il va reperdre. Mais le petit Emmanuel Macron lui aussi a grandi, si, si !", s'amuse-t-il. "Enfin c'est peut être notre regard qui a changé, ou les photos officielles de l'Élysée ! Vous avez remarqué que notre Jupiter élyséen est soigné par des photographes qui sont des as de la contre-plongée : il est aujourd'hui le plus grand des petits", conclut Nicolas Domenach.