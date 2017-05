publié le 13/05/2017 à 19:20

C'est le grand soir pour les fans de l'Eurovision. La finale du Concours européen de la chanson se déroule samedi 13 mai à Kiev, en Ukraine. Pour représenter la France, Alma va interpréter Requiem devant un décor aux couleurs de Paris.



Elle succède ainsi à Amir, qui a terminé 6e l'an dernier, la meilleure place de l’Hexagone depuis 2002. La dernière à avoir emporter la finale du concours sous la bannière de la France est Marie Myriam, qui avait séduit le jury avec sa chanson L'Oiseau et l'enfant en 1977. Elle soutient d'ailleurs la candidate française, tout comme Céline Dion qui a envoyé un message à la chanteuse.

Cette année, l'interprète de J'ai cherché sera encore présent, mais en France, pour animer la soirée aux côtés des habituels Stéphane Bern et Marianne James. L'Eurovision est diffusé en direct sur France 2 à partir de 21 heures.

Suivez le déroulement de la soirée minute par minute

19h45 : En attendant le début de la soirée à 21 heures, revivez les prestations les plus marquantes de l'histoire du concours avec notamment ABBA, Conchita Wurst ou encore Lordi et sa prestation hallucinante en 2006.



19h37 - Depuis l'an dernier, les règles des votes ont un peu changé. Désormais, les téléspectateurs prendront d'abord connaissance des résultats des professionnels, et seulement ensuite ceux du public.



19h27 - Alma va avoir de la concurrence face à elle. En tout, ils sont 26 à s'être qualifiés pour la finale jeudi 11 mai. Les grands favoris de la demi-finale n’ont pas déçu : le Portugal et la Suède participeront bien à la finale de samedi. La Bulgarie, la Biélorussie, la Croatie, la Hongrie, le Danemark, Israël, la Roumanie, la Norvège, les Pays-Bas et l'Autriche viennent compléter la liste des qualifiés pour le grand show du 13 mai. L'Ukraine, la France, l‘Espagne, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni étaient déjà qualifiés d’office. S'étaient déjà qualifiés lors de la première demi-finale la Pologne, l'Arménie, la Moldavie, le Portugal, l'Azerbaïdjan, l'Australie, la Grèce, Chypre, la Belgique et la Suède.



19h20 - Amir est dans la place avec son drapeau français pour soutenir la candidate.

19h15 - Alma a confiance et pense que "l'adrénaline et l'euphorie du moment vont" lui "faire pousser des ailes" pendant les trois minutes de sa prestation. Elle passera la dernière, comme Marie Myriam avant elle, il y a 40 ans.



19h05 - Notre reporter sur place, Laurent Marsick, s'est promené dans le couloir qu'empruntera la candidate française avant de monter sur la scène de l'Arena.

Le couloir qu'empruntera Alma avant de monter sur scène Crédit : Laurent Marsick / RTL

19h00 - Alma est restée dans sa bulle pour le jour J. Elle s'est reposée toute la journée après avoir rencontré ses fans dans la semaine. "C'est grâce à eux aussi qu'on se rend compte de la ferveur et de l'effervescence qu'il y a autour de cet événement. Du coup, on peut récolter un peu ce que l'on sème, c'est très agréable", a-t-elle confié.