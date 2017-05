publié le 13/05/2017 à 09:05

On connaît désormais les 26 pays qualifiés pour la finale de l’Eurovision samedi 13 mai. La deuxième demi-finale s’est déroulée jeudi 11 mai à Kiev, en Ukraine. Les grands favoris de cette demi-finale n’ont pas déçu : la Bulgarie, le Portugal et la Suède participeront bien à la finale de samedi.



La Bulgarie, la Biélorussie, la Croatie, la Hongrie, le Danemark, Israël, la Roumanie, la Norvège, les Pays-Bas et l'Autriche viennent compléter la liste des qualifiés pour le grand show du 13 mai. L'Ukraine, la France, l‘Espagne, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni étaient déjà qualifiés d’office. S'étaient déjà qualifiés lors de la première demi-finale la Pologne, l'Arménie, la Moldavie, le Portugal, l'Azerbaïdjan, l'Australie, la Grèce, Chypre, la Belgique et la Suède.

Les finalistes ne sont pas les seuls à s’être fait remarquer au cours de la compétition. Jana Burceska, la candidate de la Macédoine s'est vue demandée en mariage pendant le concours, après son élimination. Et le représentant du Monténégro, Slavko Kalezic, également non retenu, a marqué le public de l'Eurovision lors de la première demi-finale, le 9 mai 2017 avec une performance déjantée. Mais l'Eurovision a connu bien d'autres moments légendaires au cours de sa grande histoire. C'est aussi pour ça que le concours est si populaire.