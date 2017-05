publié le 01/05/2017 à 08:27

Plus que quelques semaines avant la finale de l'Eurovision 2017. Le concours de chant européen, qui se déroulera le 13 mai prochain à Kiev, verra s'affronter 43 candidats de pays différents. Les bookmakers ont d'ores et déjà fait leurs jeux, et ont désigné l'Italie comme gagnant, avec le titre Occidentali's Karma, chanté par Francesco Gabbani. Le podium est complété par la Bulgarie et Kristian Kostov qui interprétera Beautiful Mess, et la Suède, représentée par Robin Bengtsson et son titre I Can't Go On.



La France arrive quant à elle en douzième position du classement pronostiqué par les bookmakers. Cette année, c'est Alma qui a été désignée pour succéder à Amir, et qui aura la lourde tâche de défendre les couleurs tricolores à Kiev, avec son titre Requiem. La jeune artiste de 28 ans devra se démarquer des 42 autres candidats de cette édition aux yeux du jury international. Un défi de taille, d'autant plus que le cru de cette année est aussi hétéroclite que prometteur.



L'édition 2017 fait déjà beaucoup parler d'elle, notamment à cause du conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, avec, au centre, la candidate russe interdite d'entrée sur le territoire ukrainien. Cette dernière arrive par ailleurs en 8ème position, loin devant la porte-drapeau du pays organisateur, qui se classe en 25ème position du classement des bookmakers.