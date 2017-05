Crédit : Capture d'écran Youtube / On n'est pas couché

publié le 13/05/2017 à 18:23

La soirée sera longue pour les téléspectateurs de l'Eurovision. La finale du Concours de la chanson risque de se terminer tard dans la nuit, comme c'est le cas chaque année. Après Amir l'an dernier avec J'ai cherché, c'est Alma qui va tenter de faire gagner la France samedi 13 mai avec la chanson Requiem.



Et pour savoir combien de points elle va enregistrer, les téléspectateurs français vont devoir attendre jusqu'à au moins une heure du matin. Comme l'événement musical et télévisuel est diffusé sur France 2, On n'est pas couché est annulé.

Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Vanessa Burggraf et Yann Moix seront de retour sur la chaîne samedi 20 mai prochain. Pour la deuxième année consécutive, ils seront en direct de la Croisette à Cannes à l'occasion du 69e festival international du film. L'émission est d'ailleurs renouvelée pour une nouvelle saison l'an prochain. "Je vais resigner avec France 2 pour une nouvelle saison d’On n’est pas couché, avec les mêmes chroniqueurs", a-t-il confié le 26 avril dernier. Ce sera la douzième saison du programme.