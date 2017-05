publié le 11/05/2017 à 15:54

La France fait partie des privilégiées de l'Eurovision. Alors que deux demi-finales se déroulent les 9 et 11 mai pour sélectionner les talents qui participeront à la finale du concours de chant, la France fait partie des pays exemptés de cette épreuve. La chanteuse Alma, qui représente le pays, est donc automatiquement qualifiée pour la dernière étape de la compétition musicale. Un privilège dû à la position financière de la France.



Avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, la France fait partie du "Big Five". Ce surnom qualifie simplement les plus gros contributeurs financiers de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisateur de l'Eurovision. À ce titre, ils sont automatiquement sélectionnés pour la finale de la compétition. Cette règle a été instaurée en 2002 et a été maintenue depuis, même lorsqu'une seule demi-finale départageait les candidats. Ce point de règlement en a fâché plus d'un, dont la Turquie, qui boude en effet le concours européen à cause de cela depuis 2013.

Les téléspectateurs sont donc assurés de retrouver Alma, le soir de la finale diffusée samedi 13 mai sur France 2, en direct du Centre d'exposition international de Kiev. La chanteuse tentera de devenir la première gagnante française de l'Eurovision depuis Marie Myriam, avec son titre Requiem dans une mise en scène très réussie célébrant Paris.