Eurovision 2017 : dans les coulisses du jour J avec Alma

publié le 13/05/2017 à 15:51

Pour cette 62e édition de l'Eurovision, c'est la jeune lyonnaise Alma, avec Requiem qui représente la France, samedi 13 mai. La finale se déroule à l'Arena de Kiev, en Ukraine. C'est l'équivalent d'un parc des expositions avec de grands hangars de plusieurs dizaines de milliers de mètres carré. Dans un de ceux-ci sont installés les fans et les journalistes. Ils suivent la cérémonie sur grand écran.



À côté, une immense salle de conférences où les artistes viennent rencontrer les fans et les journalistes après chaque répétition. C'est important pour eux car ils "reçoivent des ondes positives", disent-ils. C'est même-là qu'Alma s'est remontée le morale : "C'est grâce à eux aussi qu'on se rend compte de la ferveur et de l'effervescence qu'il y a autour de cet événement. Du coup, on peut récolter un peu ce que l'on sème, c'est très agréable".

Faire sa bulle

À une trentaine de mètres de la zone fan, un portillon donne accès aux loges, où seuls les membres des délégations sont autorisés. Celle d'Alma, c'est la numéro 27. Ce samedi 13 mai, jour J, est particulier pour elle, c'est celui où on fait sa bulle, entendez par là repos complet. Les heures vont s'écouler et on se concentre. Seize minutes avant le passage, un membre de l'organisation viendra la chercher dans sa loge. Ils vont suivre un long couloir avant d'arriver sur scène. Au sol, un chronomètre apparaît alors et égraine les dernières secondes. Alma passera en dernière position, à 23h45.