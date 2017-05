publié le 09/05/2017 à 11:27

Une ode à Paris, sa Tour Eiffel et ses lumières. C'est ainsi que se dessine la performance d'Alma. La candidate française à l'Eurovision 2017, qui se déroulera à Kiev samedi 13 mai, a répété le spectacle qu'elle donnera devant des milliers et des milliers de personnes. En décor, un Paris qui ne cesse de tourner derrière elle. Elle tentera de convaincre avec sa version remixée en anglais de Requiem et faire que la France remporte le concours européen de la chanson pour la première fois depuis le triomphe de L'Oiseau et l'Enfant, interprétée par Marie Myriam, en 1977.



S'il n'a pas gagné le concours, l'artiste de la dernière édition, Amir, a tout de même mis la barre haute en arrivant 6e, et obtenant ainsi le meilleur score de l'Hexagone depuis 2002. Pour se hisser sur la plus haute marche du podium, Alma se prépare donc activement, et notamment avec des séances de coaching vocal.

La jeune française fera toutefois face à des favoris coriaces, dont Francesco Gabbani et son titre Occidentali's Karma qui représentera l'Italie. Ce dernier est donné favori par les bookmakers. Le podium serait complété par la Bulgarie et Kristian Kostov qui interprétera Beautiful Mess, et la Suède, représentée par Robin Bengtsson et son titre I Can't Go On. La 62e édition de l'Eurovision sera diffusée en direct sur France 2, le 13 mai, à partir de 21 heures.