L'échéance approche à grand pas pour Alma. La jeune chanteuse, choisie pour représenter la France au concours de l'Eurovision le samedi 13 mai, interprétera Requiem, un morceau dédié à un amour immortel. Cette jeune femme de 28 ans, Alexandra Maquet de son vrai prénom, a pris goût à la musique au contact de ses sœurs dont elle est l'aînée. Elle avait l'habitude de chanter et de jouer du piano pour elles.





C'est le voyage qui a inspiré la jeune à Alma. Brésil, Italie, États-Unis... c'est en visitant le monde qu'elle a commencé à écrire ses propres chansons. Une fois son diplôme de commerce en poche, Alma a pris la direction de Paris pour se consacrer pleinement à sa passion. C'est dans la capitale qu'elle a rencontré l'auteur-compositeur-interprète Nazim (l'auteur de J'ai cherché d'Amir), avec qui elle a signé les premières chansons de son album, dévoilé le 5 mai dernier, soit une semaine avant la prestation de la jeune femme lors de la 62e édition de l'Eurovision.

1. Google prédit sa victoire

Avant la finale diffusée le samedi 13 mai sur France 2 à 21 heures, le moteur de recherche a publié son propre classement des vainqueurs de la soirée, en comptabilisant pays par pays le nombre de recherches relatives en Europe à un des artistes du concours musical. Et comme dans la compétition officielle, le premier artiste le plus recherché obtient 12 points, le second 10 et le reste des scores vont de 8 à 1.

C'est Alma qui est arrivée en tête de ce classement imaginé par Google. Dans la suite du classement Google, arrive le grand favori de cette année, l'italien Francesco Gabbani qui interprétera Occidentali’s Karma. Il est suivi par le Bulgare Kristian Kostov attendu avec son titre Beautiful mess. Mais, il faudra donc attendre le 13 mai dans la nuit pour découvrir qui succédera à Jamala.

2. Sa prestation est originale

Son morceau, Requiem, auquel elle a ajouté quelques paroles en anglais pour toucher le maximum de personnes, véhicule un message positif.



Dans un premier extrait de sa prestation, lors des répétitions à Kiev, qui a été dévoilée mercredi 10 mai, la jeune chanteuse apparaît dans une robe noire scintillante avec, derrière elle, des images de Paris qui défilent, montrant aussi bien les toits de la capitale que l'emblématique Tour Eiffel. Des éléments très prometteurs et qui peuvent très certainement constituer un atout pour Alma.



De même, Requiem bénéficie de retours positifs. Le journaliste américain William Lee Adams, à la tête d'un site de référence sur le concours de chant, a défendu un titre qu'il juge dans l'air du temps. "Ce sont les étrangers qui votent et ce qui ressort dans les avis formulés hors de France, c'est que Requiem est un morceau frais et moderne", a-t-il analysé pour nos confrères de 20 minutes.

Le journaliste belge Pierre Bertinchamps, expert de l'eurovision, estime lui aussi que la France a toutes ses chances. "Le rythme et les sonorités de Requiem sont intéressants, a-t-il confié à L'Express. C'est moins dans le registre de la pop commerciale que ce que l'on a l'habitude d'entendre à l'Eurovision. Mine de rien, la France pourrait séduire par son originalité".

3. Une bonne dynamique auprès des bookmakers

Actuellement, auprès des bookmakers, les fameux parieurs, la place qu'occupe Alma et son titre Requiem dans le classement oscille entre le 10e et le 15e rang. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Alma est 11e dans le tableau des paris. Une place que l'on peut saluer et qui, de surcroît, peut encore beaucoup évoluer.



La chanteuse a mis le paquet sur le coaching vocal et sur les intentions qu'elle doit transmettre pendant sa prestation. Un travail qui a de grandes chances de payer et d'affoler les votes au moment décisif.

4. Les fans la plébiscite

Ils ne sont pas moins de 44 clubs à faire partie de l'Organisation générale des amateurs de l’Eurovision (OGAE), qui regroupe les fans du concours dans le monde entier. Ils ont réalisé un classement des meilleurs candidats et c'est, sans surprise, Francesco Gabbani, qui va représenter l’Italie, qui se retrouve à la première place.

Alma et ses fans français à l'ambassade de France à Kiev Crédit : Laurent Marsick / RTL

Dans ce classement, Alma termine quatrième. Mais encore une fois, rien n'est fait. Et si ce classement de fans est fidèle à celui de la finale le 13 mai, elle ferait mieux qu'Amir, le représentant de la France en 2016 qui était arrivé sixième avec son titre J'ai cherché.