publié le 13/05/2017 à 17:39

Ils seront trois pour rendre compte, au plus près des Français, de ce qu'il se passe à Kiev samedi 13 mai au soir. La finale de l'Eurovision est commentée par Marianne James, Stéphane Bern ainsi que par le chanteur Amir. Un an plus tôt, il était le candidat de la France à l'Eurovision. L'interprète d'On dirait, qui avait obtenu la sixième place du concours avec J'ai cherché, donnera son avis sur les prestations des 26 candidats de l'édition 2017. Alma, la représentante française, tentera de succéder à Marie Myriam, dernière gagnante du concours pour la France. Élodie Gossuin sera, comme l'an dernier, la porte-parole du jury français et annoncera donc les points.



Amir, dont le passage à l'Eurovision il y a un an a donné une nouvelle impulsion à la place de la France dans le grand concours européen, avait accepté la proposition de France Télévisions pour assister le duo Marianne James - Stéphane Bern, déjà en place depuis deux ans à la présentation.



La chanteuse Marianne James s'enthousiasme de cette nouvelle occasion de commenter la grande finale de l'Eurovision, au micro de RTL, avant son décollage pour Kiev. "Nous allons être irradiés de bonheur", s'amuse-t-elle. En partance pour Kiev lui aussi, notre présentateur Stéphane Bern espère une victoire à l'Eurovision pour célébrer dans le même temps la passation du pouvoir présidentiel au cours du même week-end, puisqu'elle se déroulera dimanche 14 mai.