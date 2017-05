Slavko Kalezic - Space (Montenegro) LIVE at the first Semi-Final

publié le 11/05/2017 à 18:00

L'Eurovision vient à peine de débuter qu'elle possède déjà son lot de prestations mémorables. La première demi-finale, qui s'est déroulée le 9 mai, a permis de sélectionner dix pays pour participer à la grande finale, le 13 mai. Certains se sont imposés comme des favoris, comme le Portugal ou l'Arménie, d'autres ont dû céder leur place aux portes de la dernière épreuve. Mais comme chaque édition de l'Eurovision, cet avant-goût de la compétition a permis de cibler les premières performances incontournables du concours de chant.



Entre la chorégraphie capillaire du Monténégro, la performance chaleureuse de l'Italie ou encore la tête de cheval de l'Azerbaïdjan, la compétition musicale a proposé son lot de surprises. Petite sélection de toutes les performances qui ont marqué cette première demi-finale.

1. Slavko Kalzei du Monténégro, le plus loufoque

Il ne se sera pas qualifié pour la finale, mais sa performance aura indéniablement marqué le jury et le public. Slavko Kalzei propose pendant trois minutes un show très intense (et un peu terrifiant). Le spectacle se conclut d'ailleurs avec une chorégraphie capillaire des plus étonnantes.



2. Sunstroke Project de Moldavie, la plus groovy

Cette prestation était très attendue, car elle signait aussi le grand retour du célèbre "Epic Sax Guy", le saxophoniste qui avait retenu l'attention du public lors de la compétition en 2010. Et il n'a pas été déçu. Sunstroke Project fait danser le public avec son saxophone et réussit à se qualifier en finale.

3. Salvador Sobral du Portugal, la plus applaudie

Le candidat portugais s'est fait remarquer par le jury mais aussi par les internautes. Sa prestation sensible avait le mérite de rendre hommage à sa langue maternelle, ne comportant pas une ligne d'anglais. Le Portugais remporte sa place en finale.



4. Dihaj d'Azerbaïdjan, la plus théâtrale

Une performance surprenante qui rappelle une pièce de théâtre moderne. Des mots inscrits en gros sur une ardoise, du noir et blanc et un homme avec une tête de cheval fixe le public sur une échelle. L'Albanie livre une prestation moderne et surréaliste qui a séduit le jury et le public qui emmène le pays jusqu'à l'ultime épreuve.

5. Demy de la Grèce, la plus lumineuse

La Grèce n'a pas peur des projecteurs. Ce morceau dansant très imposant marque les esprits par sa mise en scène très lumineuse et pailletée. Demy se positionne également pour la dernière étape du concours.

6. Artsvik d'Arménie, la plus spectaculaire

L'une des favorites de la soirée a proposé une prestation spectaculaire. La mise en scène accompagnée d'une chorégraphie millimétrée a mis en valeur la chanson de l'Arménienne. Un véritable spectacle pour les yeux et les oreilles du jury qui décide de l'amener jusqu'en finale.

7. Francesco Gabbani d'Italie, le plus solaire

C'est le grand favori de cette édition. L'italien Francesco Gabbani est automatiquement sélectionné pour la finale, mais il a tout de même fait le show le 9 mai. Sa performance très solaire et chaleureuse a enchanté le public et devrait très bien se positionner lors de la finale, le 13 mai.

8. Triana Park de Lettonie, la plus psychédélique

Des couleurs fluos, d'imposants jeux de lumière et une chorégraphie très rythmée. La Lettonie a mis le paquet pour proposer une performance psychédélique. Le groupe Triana Park n'ira cependant pas plus loin que les demi-finales.



Nul doute que la deuxième demi-finale, qui se déroule le 11 mai au soir, aura aussi droit à son lot de prestations mémorables.