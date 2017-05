publié le 13/05/2017 à 18:04

Des performances pleines de générosité, de costumes farfelus et insolites, et beaucoup de chants. Samedi 13 mai, le ou la gagnante de la finale du Concours Eurovision de la chanson 2017 représentera son pays devant un public en furie à Kiev, en Ukraine. Cette année, c'est Alma qui chantera pour faire gagner la France avec son titre Requiem qu'elle interprétera devant un décor aux couleurs de Paris.



Elle tentera de faire au moins mieux que le candidat de l'an dernier, Amir, arrivé 6e avec J'ai cherché. Mais c'est l'Ukrainienne Jamala qui a remporté le plus de points. Cette année, il présentera l'émission diffusée sur France 2 aux côtés de Stéphane Bern et Marianne James.

Alors que les règles sont restées inchangées pendant des années, les organisateurs ont décidé l'an dernier de rompre la tradition et de modifier quelques principes, pour, selon eux, davantage de suspens.

Une nouvelle version des votes

En ce qui concerne les ordres de passage des artistes, ils sont toujours décidés par tirage au sort pour déterminer quelles prestations seront présentées en première ou deuxième partie de soirée. Ce sont ensuite les organisateurs qui décident de l'ordre précis de chaque chanson. Puis, les votes se déroulent en deux parties. D'abord, les jurys professionnels de chaque pays attribuent des points aux candidats qu'ils ont préférés. Comme les années précédentes, ces points vont de 1 à 8, puis 10 et 12.



Ensuite viennent les votes des téléspectateurs - via une application mobile. C'est la grande nouveauté de l'édition 2016. Les téléspectateurs prendront d'abord connaissance des résultats des professionnels, et seulement ensuite ceux du public, contrairement aux précédentes versions pour lesquels tous les votes étaient comptabilisés ensemble. Les résultats seront annoncés du plus petit score au plus grand. Une technique qui permettra certainement de conserver le maximum de téléspectateurs le plus tard possible.