publié le 13/05/2017 à 19:25

Elle représente l'espoir de la France à l'Eurovision. Alma est celle qui défendra le drapeau tricolore samedi 13 mai pour la finale du Concours européen de la chanson. L'événement se déroule cette année à Kiev, en Ukraine. Il est diffusé en direct sur France 2 et présenté par Stéphane Bern, Marianne James et Amir, le candidat français de l'an dernier qui était arrivé sixième avec J'ai cherché.



C'est avec le titre Requiem qu'Alma va tenter de faire au moins aussi bien. À quelques heures de la finale, l'artiste "s'est bien reposée" mais a aussi "très hâte", confie-t-elle à RTL. "Tout ira bien, l'adrénaline et l'euphorie de ce moment vont me faire pousser des ailes et toute la fatigue va disparaître pendant ces trois minutes", assure-t-elle. Alma interprétera sa chanson devant un décor tourbillonnant aux couleurs de Paris.

Environ 200 millions de téléspectateurs vont suivre sa prestation. Mais pas question d'y penser, Alma fait "abstraction" car "les gens qui sont dans le public sont tellement bienveillants et donnent tellement de force que ça efface un peu le fait que ce soit une émission de télévision, c'est aussi un concert". Lors de la dernière répétition finale vendredi soir, elle a d'ailleurs été très applaudie.