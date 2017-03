publié le 07/03/2017 à 12:52

30 ans, déjà ! La chaîne M6, lancée le 1er mars 1987, souffle ses trente bougies cette année et propose, mardi 7 mars, une soirée spéciale pour l'occasion. Présentée par Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, deux animateurs emblématiques de la chaîne, la soirée spéciale démarrera dès 21 heures avec l'émission 30 ans, l'anniversaire surprise. Ensuite, la chaîne poursuivra les festivités avec l'émission 30 ans de M6, la suite, programmée à partir de 23h30 et pendant laquelle les téléspectateurs pourront se régaler des meilleurs moments de la chaîne depuis sa création.



Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, Cristina Cordula, Stéphane Rotenberg, Bernard de La Villardière, Ophélie Meunier... les animateurs-vedettes de la chaîne seront sur le pont pour vous faire vivre cette soirée d'anniversaire. D'autres figures phares de la chaîne comme M. Pokora, Michael Youn ou encore Elie Semoun seront de la partie, ce qui promet de belles surprises.

Musique, danse, chant mais surtout... des surprises

Coup d'envoi de cette soirée spéciale dès 21 heures avec Stéphane Plaza et Karine Le Marchand aux commandes. Les deux animateurs seront entourés des visages emblématiques de la chaîne pour faire revivre aux téléspectateurs trente années d'antenne, des moments les plus forts aux plus drôles.

Musique, danse, chant, sketchs... les différentes personnalités de la Six viendront ponctuer la soirée au rythme de surprises concoctées pour l'occasion. Si la chaîne se garde bien d'en dévoiler la teneur, on sait déjà qu'un animateur va se risquer à une chorégraphie endiablée sur du Beyoncé ou encore qu'un autre, déguisé en Quasimodo, va former un duo avec Hélène Ségara pour interpréter Belle, mythique extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Enfin, si le magicien Éric Antoine sera complice d'une animatrice de la chaîne pour un tour qui promet d'être éblouissant, une autre surprise, orchestrée par les agriculteurs de L'Amour est dans le pré, a été organisée à l'attention de Karine Le Marchand. Émotion garantie.

Un show plein d'humour et d'auto-dérision

Bien connus du grand public pour leur sens de l'humour et leur bonne humeur, Stéphane Plaza et Karine Le Marchand réservent eux aussi de belles surprises à leurs invités. Les deux animateurs se sont mis en scène dans des programmes cultes de M6 tels que Top Chef, Bachelor, le gentleman célibataire ou encore À l'état sauvage pour des parodies qui promettent d'être hilarantes.



Et question rire, on peut dire que la chaîne a voulu gâter ses téléspectateurs avec les Petites annonces d'Elie Semoun, célébrissimes pastilles de l'humoriste, revisitées à la sauce M6 et dans lesquelles aucun animateur ne sera épargné.

#EXCLU

Bienvenue dans la Maison #M6...

Ne manquez pas la soirée pleine de surprises des #30ansM6 ce soir dès 21:00 ¿¿ pic.twitter.com/mUEmJGlMZD — M6 (@M6) March 7, 2017

30 ans de bêtisier

Pour clôturer cette soirée d'anniversaire, d'autres figures de la chaîne viendront prendre le relais pour continuer de vous faire vivre et revivre ces trente années d'antenne. Bernard de La Villardière et des couples de la série culte Scènes de ménages succéderont à Karine Le Marchand et Stéphane Plaza à partir de 23h30 pour 30 ans de M6, la suite et partager leurs meilleurs souvenirs sur la chaîne.



Dans la même veine et pour finir en beauté, celle que l'on appelait alors à ses débuts la "petite" chaîne a concocté pour son public un bêtisier spécial pour retracer trente années de diffusion, entre fous rires et dérapages incontrôlables.

On n'a pas tous les jours 30 ans ! Autour de @KarineLMOff et Stéphane Plaza, les animateurs de la chaîne vous donnent rdv demain ! #30ansM6 pic.twitter.com/RBMXkIACiJ — M6 (@M6) March 6, 2017