publié le 07/03/2017 à 10:16

M6 célèbre ses 30 ans d'antenne. La chaîne, née le 1er mars 1987, est plus en forme que jamais. Elle a en effet battu en 2016 son record historique d'audience. L'occasion pour M6 de diffuser mardi 7 mars une soirée spéciale, baptisée 30 ans de M6 : l'anniversaire surprise. Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, les deux animateurs phares de la chaîne, présenteront cette soirée de fête, et feront revivre aux téléspectateurs les plus grands moments télévisés de M6.



Stéphane Plaza, l'animateur chouchou des téléspectateurs, qui célèbre ses 11 ans de présence sur la chaîne, est l'invité de Laissez-vous tenter. Plus d'une décennie d'émissions, de Recherche appartement ou maison à Qu'est ce que je sais vraiment ? en passant par Maison à vendre, l'agent immobilier est l'une des personnalités emblématiques de M6. Un succès dont le présentateur est conscient. "La chance que j'ai eue, c'est que je suis entré en prime et je n'en suis jamais sorti. C'est que du bonheur", commente Stéphane Plaza.

M6 est une chaîne populaire, nous aussi on est populaires et on le revendique. Karine Le Marchand Partager la citation





Et la popularité de l'agent immobilier va de pair avec celle de sa collègue et amie, Karine Le Marchand, avec qui il présente ce mardi 7 mars l'émission anniversaire de M6. "Karine est une amie fantastique, c'est pour ça que le duo fonctionne, et on est un peu potaches (...). Il faut rester naturel", s'amuse Stéphane Plaza. L'animatrice de L'Amour est dans le pré confirme : "M6 est une chaîne populaire, nous aussi on est populaires et on le revendique". À propos de l'anniversaire de la chaîne d'ailleurs, Stéphane Plaza déclare : "J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec Karine, pendant deux mois".

On n'a pas tous les jours 30 ans ! Autour de @KarineLMOff et Stéphane Plaza, les animateurs de la chaîne vous donnent rdv demain ! #30ansM6 pic.twitter.com/RBMXkIACiJ — M6 (@M6) March 6, 2017

Laurent Marsick, Stéphane Plaza, Isabelle Morini-Bosc, Charlotte Arigoni et Yves Calvi Crédit : François Martin