publié le 01/03/2017 à 23:37

Pour cet épisode 6 de Top Chef, huit candidats sont encore en lice et briguent une place pour la finale du "Choc des brigades". Ils s'affrontent donc dans deux épreuves distinctes, la première consistant à associer des ingrédients peu communs et d'autres plus usuels.



Si la brigade de Michel Sarran choisit du maquereau, des oignons et du jambon, celle d'Hélène Darroze opte pour du homard, du foie gras et de l'agneau, et entre la première dans le garde-manger pour choisir ses ingrédients. Pour la préparation du homard aux agrumes, de ses carottes, coriandre, jus d'orange, et accompagnés d'un jus de homard, la recette s'avère plus complexe que prévue et la candidate brûle ses carottes.

Mais sur la toile, les internautes ont particulièrement réagi à la cuisson de l'animal : plongé dans l'eau bouillante encore vivant, il a suscité l'émotion sur Twitter, certains évoquant même "la douleur" ressentie par le crustacé. D'autres ont aussi rappelé que la tête du homard avait été arraché "sans l'avoir tué avant", ou même que l'animal avait été "tordu vivant".



Est-ce que vous vous rendez compte de la douleur que doit ressentir le homard ? Démembré, ébouillanté...

C'est abslument immonde. #TopChef — wendy (@baethelwulf) 1 mars 2017

Ça va, pas trop choquant le homard tordu vivant dans top chef ? #topchef #m6 #souffranceanimale — Mosaelle (@Mosaelle) 1 mars 2017

@kellyrangama dis moi ca te dérange pas d arracher la tête du homard sans l'avoir tuer avant ? #topchef #sanscoeur #violencesuranimaux — Jessirome (@jessirome0808) 1 mars 2017