ÉDITO - La journaliste revient sur le succès phénoménal du programme court d'M6. Pour elle, la visibilité qu'il accorde aux seniors est l'une des raisons de ce triomphe.

Marion Game et Gerard Hernandez, le couple phare de "Scènes de ménage"

par Isabelle Morini-Bosc publié le 12/01/2017 à 19:05

"On peut être aigris et sarcastiques, et être adorés par 4,7 millions de téléspectateurs"... J'aime cette publicité réalisée mardi par M6 pour saluer le spectaculaire succès d'audience au quotidien de Scènes de ménages, cette fiction qui met en scène (de ménage) des couples de générations différentes. Les "aigris et sarcastiques" s'appellent bien sûr Huguette et Raymond, les septuagénaires vachards joués avec gourmandise par Marion Game et Gérard Hernandez.



Un Gérard Hernandez qui, contrairement à la question qu'il me posait au démarrage en 2009, ne se demande plus aujourd'hui "si un truc comme ça, ça peut marcher". Non seulement "cela" marche, mais "cela" fait courir les foules avec, comme le précise la même pub, 2.500.000 fans sur Facebook, d'où cette conclusion de l'affiche : "La vraie star de l'access, c'est Scènes de ménage, du lundi au vendredi à 20h25 sur M6". La chaîne valorise évidemment également les autres amoureux plus ou moins transis.

Le talent se moque des années

Mais je préfère me concentrer sur mes septuagénaires qui sont à la tendresse ce que l'acide sulfurique est au jus de pomme. Huguette et Raymond sont pourtant toujours, huit ans après la création du format, adulés par les ados. Sans que ce soit d'ailleurs au détriment des autres "paires". Oui, les seniors "bottent" les juniors, des juniors fascinés par nos retraités près de leurs sous qui trouvent que seule la méchanceté doit être gratuite.



Sauf que, comme ils se détestent en fait par pudeur, on les aime nous aussi, en constatant une fois de plus que la personnalité se fiche du nombre des années. Combien de grands comédiens et comédiennes ont été déclarés finis à 40 ans et redécouverts à 70. Et autant on peut s'interroger sur l'attitude de certains barons du journalisme télé qui s'accrochent à leur fauteuil certes par passion mais aussi pour que personne d'autre ne l'ait, autant il faut se réjouir du tabac que font divers personnages mûrs qui, à force d'être jugés ringards, deviennent tendance.

Une visibilité grandissante pour les seniors ?

Parmi ces visages, on a Dave dans La France a un incroyable talent. C'est aussi, dans la catégorie nettement plus jeune et faussement "bourge allumée" Arielle Dombasle, exceptionnelle d'humeur, d'humour et d'autodérision dans Les Grosses têtes. Et quelle illusion d'affirmer que si l'on est jeunes, on a forcément des idées, de génie qui plus est. Moi, je n'ai pas beaucoup d'idées (pas d'idées reçues non plus) mais je n'en avais pas davantage à 18 ans. Et quand j'entends dire (un exemple au hasard) que n'importe quel jeune "bouffe-micro" pourrait animer sans souci le gigantesque barnum qu'est la cérémonie des Victoires de la Musique, et le faire bien mieux que le tandem Bruno Guillon-Thomas Touroude choisi cette année, j'hésite entre fou rire et rire fou...



C'est un peu comme si on affirmait qu'un râteau de plage peut soulever Big Ben pour en faire un pâté ! Bien sûr, qu'il faut débusquer de nouveaux talents, les faire grandir et les aider à se construire mais si Scènes de ménages plaît tant, c'est justement grâce à cette pyramide des âges qui comprend tout le monde et n'exclut personne. Surtout avec, bientôt, l'arrivée d'un sixième couple, autre nouveauté de ce format court dont le succès en dit long... Cette fiction occupera logiquement une place à part sur l'antenne, à l'occasion des 30 ans de la chaîne le 1er mars. Il y sera entre autres question... du mariage de Cédric et Marion. Et là, c'est la France entière qui va être à la noce.