"Notre-Dame de Paris" n'a pas pris une ride au Palais des Congrès

par Steven Bellery publié le 21/12/2016 à 09:45

Un peu plus de quatre ans après Îl, -M- est de retour. Le chanteur fignole actuellement son sixième album à paraître au mois de mars. Le chanteur a fait cette fois cap sur le Mali. On connait son amour pour les sonorités africaines, on se souvient notamment de ses chansons Amssétou ou Baïa. Cette fois, c'est un tout disque qu'il a concocté avec cette couleur.



Le projet s'intitule Lamomali, sur lequel -M- a travaillé avec le musicien malien Toumani Diabaté et son fils. Un premier extrait, Bal de Bamako, est d'ores et déjà disponible.



18 ans après sa première, Notre-Dame de Paris est de retour. Le spectacle musical aux 11 millions de spectateurs est à l'affiche du Palais des Congrès jusqu'au 8 janvier avant une tournée partout en France dès le mois d'avril. Une nouvelle version dans laquelle rien ne change, si ce n'est un léger lifting des costumes et un changement de casting, Notre-Dame de Paris a fait le choix de ne rien toucher au spectacle original. Une mise en scène épurée qui suffit pour nous transporter en 1482.

Un groupe de Bohémiens décide de s'installer dans la capitale. Et ça n'est pas du goût de Frollo, Archidiacre de Notre-Dame de Paris. Il va tout entreprendre pour les expulser. Se mêle alors le pouvoir de l'église, la peur de l'étranger, la différence, un carré amoureux. Petites et grande Histoire s'entrecroisent dans le spectacle créé par Luc Plamondon et Richard Cocciante. Le tout est porté par une nouvelle troupe. La libanaise Hiba Tawahi - vue dans The Voice - incarne Esméralda avec justesse. Lumineuse et fragile, elle fait revivre le personnage avec une grâce et une légèreté bienvenue.



Le casting a été intégralement revu, à l'exception d'un artiste, Daniel Lavoie alias Frollo qui est le seul membre du casting original à rempiler. Et pour cause son personnage peut avoir pris 20 ans, il reste crédible. Notre-Dame de Paris n'a pas pris une ride. Preuve de la force de son indémodable partition.



Le spectacle - sans une ligne de dialogue parlé - a conservé toute sa poésie. Cocciante et Plamondon ont fait un énorme travail de casting. Impossible de faire oublier Hélène Ségara, Garou, Patrick Fiori. Mais il n'y a pas une fausse note dans la nouvelle troupe.

Quasimodo, Phoebus, Fleur de Lys et les autres sont dans Notre-Dame de Paris. L'un des rares spectacles à voir une fois dans sa vie. La comédie musicale est au Palais des Congrès de Paris jusqu'au 8 janvier et en tournée dès le 7 avril à Toulouse, le 28 avril à Marseille, le 12 mai à Strasbourg, le 9 juin à Rennes et le 22 décembre 2017 à Bordeaux, à partir de 28 euros.