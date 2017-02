Elie Semoun veut créer l'émission "Les gros nez" !

publié le 06/02/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui cherche au CNRS mais qu'on aime trouver aux Grosses Têtes... Marcela Iacub !

Une Grosse Tête qui ne fait pas partie du CNRS mais qui cherche quand même parce qu'elle est joueuse... Caroline Diament !



Une Grosse Tête qui ce weekend a suivi le rugby, le foot, le tennis, le ski et une thérapie... Florian Gazan !



Une Grosse Tête emploi fictif dans une salle de sport mais emploi réel au théâtre de la Michodière dans "Inséparables"... Titoff !



Une Grosse Tête qui a eu la présence d'esprit d'embrasser une carrière d'humoriste plutôt que de rugbyman... Elie Semoun !



Une Grosse Tête qui préférerait avoir Parkinson qu'Alzheimer, parce que vaut mieux renverser une goutte de vin que d'oublier de le boire... Jean-Jacques Peroni !



