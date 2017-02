Stéphane Plaza répond aux accusations de sexisme et propose un deal à Slimane

publié le 12/02/2017 à 12:22

Hier, il nous dévoilait son caleçon. Aujourd'hui, il nous montre ses talents de vendeur. Stéphane Plaza n'a pas pour habitude de laisser filer les bonnes occasions. Poliment, il laisse Eric Dussart et Jade poser une dernière question à Slimane, le grand gagnant de The Voice. Puis, sur le vif, il enchaîne: "Vous avez gagné de l'argent, vous allez encore un peu en gagner, il faut savoir investir, et il vous faut un professionnel, donc il vous faut mon numéro." Séduit, le chanteur réplique: "Attention à votre proposition, parce que je risque de la prendre au sérieux." Slimane, aura le temps d'y réfléchir durant sa tournée dans toute la France. Elle passera par Paris et l'Olympia en mai prochain. En attendant, il est possible de savourer son nouveau titre Abîmée avec Léa Castel:

> Léa Castel & Slimane - Abîmée (Clip officiel)

Abîmé, Stéphane Plaza refuse de l'être après les accusations de sexisme à son encontre. Dans On fait la télé, il répond clairement à ces attaques: "Aujourd'hui, en France, si on ne peut plus rigo­ler, être potache et ne rien faire car on est à la TV, les Nuls ne passe­raient plus. Je pense qu'il faut arrê­ter de cher­cher des polé­miques sur tout. Je respecte plus que tout la femme." Et de conclure: "Main­te­nant, on s'arrête à un mot, un regard ou une expres­sion pour dire que l'on est sexiste. Il n'y a pas d’in­té­rêt d'être sexiste. Il n'y a que les gros cons qui le sont."



