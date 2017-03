publié le 01/03/2017 à 21:08

Il y a 30 ans, jour pour jour, naissait M6, une petite chaîne qui n'allait pas tarder à monter.

Le 1er mars 1987, vers 11h15, la fameuse mire arc en ciel laisse la place à un faisceau titré pour quelques secondes encore "RTL Paris". Puis, après un compte à rebours très rapide, les téléspectateurs découvrent à l'écran un plateau de télé en plein effervescence.



"On est à l'antenne. Très bien attention, fais voir ton cadre. Oui, c'est bien. Où sont les chaises ?", lance un employé de la nouvelle chaîne. L'image change de nouveau, Jean Drucker, président-fondateur de M6, prend alors la parole et accueille les téléspectateurs depuis la régie. "Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, comme vous le voyez nous ne vous cachons rien des derniers préparatifs avant le démarrage dans quelques instants, déclare-t-il. Puis sans perdre plus de temps, il présente la ligne éditoriale de la nouvelle venue dans le paysage audiovisuel français : "Vous savez, vous êtes déjà 10 millions à nous avoir rejoint dès ce matin pour le baptême de la chaîne, mais notre ambition c'est que vous soyez trois fois plus nombreux !"

Une "nouvelle façon de faire de la télévision"

Le dirigeant de la sixième chaîne poursuit : "On va vous proposer le programme le plus complet possible avec des films, des séries, des magazines, de l'information et beaucoup de musique pour les jeunes". Après son discours de bienvenue, Jean Drucker s'empresse d'ajouter : "Que la fête commence" ! Le jingle de la toute première émission de M6 se lance, sa présentation est assurée par Charlotte Sciandra et Georges Lang. Le célèbre animateur de RTL se lance : "Je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas facile. Bonjour, on n'a pas le trac et on est là, et on sait que vous nous scrutez ! Sa nouvelle collègue poursuit : "On est là jusqu'à 20h30 et après c'est le film. On a toute la journée pour vous présenter tous les programmes de M6".

Georges Lang se tourne alors vers l'animatrice, avouant qu'il l'a connaît "depuis moins de 24 heures" et promet aux téléspectateurs "une nouvelle façon de faire de la télévision". C'est exactement ce qu'allait proposer M6 les 30 ans suivantes en écrivant plusieurs grandes pages de l'histoire du petit écran, en lançant quantité d'émissions inoubliables.