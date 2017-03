publié le 03/03/2017 à 11:21

C'est une toute nouvelle version de The Island qui attend les téléspectateurs. M6 a décidé de donner un nouveau souffle à l'émission en changeant plusieurs règles. Alors que la première saison se concentrait sur un groupe d'hommes, la deuxième avait déjà introduit des candidates féminines, mais sur une île bien séparée. Cette année, les hommes et les femmes vont enfin se côtoyer puisque l'aventure sera mixte : douze hommes et dix femmes vont être acheminés sur un archipel situé au Panama.



Autre nouveauté, les naufragés devront travailler en équipe. Alors qu'ils évoluaient tous dans un seul et même groupe, cette année les 22 candidats seront répartis en quatre équipes aux effectifs variables, mixtes ou non. Les différentes équipes seront réparties aux quatre coins du petit archipel et ne seront pas averties de la présence d'autres candidats.

Des candidats livrés à eux-mêmes jusqu'au bout

Pour compliquer encore un petit peu plus leur tâche, les candidats ne seront plus déposés sur la plage mais seront lâchés dans l'océan : "Nous avions envie de surprendre les participants qui connaissent déjà l'émission et qu'ils soient vraiment dans un contexte de naufragés", a expliqué la productrice du programme Angélique Sansonnetti.



Livrés à eux-mêmes jusqu'au bout, les candidats ne seront pas aidés de Mike Horn pour retrouver la civilisation. Contrairement aux éditions précédentes, ils devront se débrouiller tout seul : "Un naufrage, c'est aussi sortir tout seul de la galère par ses propres moyens" a expliqué l'aventurier.

Que les habitués de l'émission se rassurent, les principes fondamentaux du jeu n'ont pas changé. Les candidats n'auront ni eau, ni nourriture pendant les 28 jours de l'aventure et ils continueront à se filmer eux-mêmes. Contrairement à Koh-Lanta, il n'y a toujours aucun argent en jeu pour les participants.