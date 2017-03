La chaîne M6 fête ses 30 ans

publié le 05/03/2017 à 22:04

Le 1er mars 1987, M6 était lancée. En 30 ans, elle est devenue la troisième chaîne de France. 'Capital', 'Graine de star', 'Zone Interdite', 'Turbo', 'Loft Story'... trois décennies d'émissions aujourd'hui devenues cultes. "On ne peut pas fêter les 30 ans de M6 sans penser à Jean Drucker", observe Emmanuel Chain au micro de RTL. "Il a été un magnifique président". Chain a été l'un des présentateurs phares de la chaîne, depuis ses débuts et jusqu'en 2003.



"Quand j'étais ado, j'ai regardé le lancement du Loft, le Hit machine, le Morning Live avec Michaël Youn et ses hurlements extrêmement drôles", confie pour sa part Ophélie Meunier, entrée chez M6 en 2016. "C'est une chaîne qui m'a accompagnée". Et Emmanuel Chain de rappeler les débuts de la chaîne qui, dans un souci de se démarquer, préférait prendre le contre-pied des chaînes traditionnelles et diffuser une émission pendant le créneau normalement réservé aux journaux télévisés. "Il y avait le '6 minutes', il y avait 'Capital' et 'Zone Interdite' le dimanche soir, à l'heure où vous avez des films", explique-t-il. "Une culture de la différence, de la transgression qui a marqué l'ADN de M6".

L'actu des médias :

- Le concert des Enfoirés, le 3 mars dernier, a réuni quelque 10 millions de téléspectateurs. C'est un record d'audience pour ce début d'année, même si les éditions précédentes avaient davantage rassemblé.

- Clap de fin pour plusieurs émissions de la télévision française. Sur France 2, AcTualiTy, présentée par Thomas Thouroude a pris fin après près de six mois d'antenne. Enfin, Le Grand Journal, émission culte de Canal Plus a réalisé sa dernière le 3 mars après 13 ans d'existence.



- Jean-Christophe Averty est décédé le 4 mars à l'âge de 88 ans. Auteur, réalisateur, producteur, et surtout pionnier de la télévision, il est considéré en quelque sorte comme l'inventeur du clip vidéo. Précurseur, il a été l'homme aux 500 émissions.



- Mélanie devrait bientôt présenté la météo. Lundi 27 février, cette jeune femme atteinte de trisomie 21 avait lancé un défi sur Facebook : si elle récoltait plus de 1.000 likes sur sa page, alors elle irait présenter la météo à la télévision. Pari réussi puisque sa vidéo a récolté plus de 102.000 likes. Plusieurs chaînes de télévision lui ont proposé de venir présenter la météo. Pour l'instant, la jeune femme étudie ses options.