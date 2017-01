Qui est Nathalie, la jeune agricultrice de "L'amour est dans le pré" ?

publié le 10/01/2017 à 10:57

Elle s'est épanouie professionnellement et maintenant elle cherche l'amour. Nathalie est une des candidates de la douzième saison de L'amour est dans le pré. À 27 ans, elle est éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage en Bourgogne-Franche-Comté. Benjamine de l'émission, elle dirige son exploitation composée de 37 chèvres et de 15 vaches.



Nathalie a atteint son but en ayant sa propre exploitation et en étant son propre patron. Elle est passionnée par son métier et par ses animaux. Elle a commencé à faire du fromage dès l'âge de 12 ans lorsqu'une de ses amies lui a offert une chèvre et n'a pas arrêté depuis. Elle vend ses produits dans une boutique de vente : "La ferme, c'est toute ma vie", explique-t-elle à Karine Le Marchand dans son portrait diffusé sur M6.

Une jeune femme très active

La vie de Nathalie s'articule autour de sa ferme. Elle se lève à 6h pour aller traire ses chèvres puis ses vaches et passe la journée avec ses bêtes et fabrique. La candidate fabrique elle-même ses fromages - du pur chèvre et du comté. Quand elle ne travaille pas, Nathalie trouve toujours de quoi s'occuper et de préférence en extérieur. Très sportive, elle fait de la marche, de la course, de l'équitation et de la moto.

Maintenant qu'elle s'est accomplie professionnellement, Nathalie aimerait qu'il en soit autant dans sa vie personnelle. Elle aimerait rencontrer quelqu'un pour pouvoir, dans quelques années, fonder une famille. L'agricultrice explique se sentir en retard par rapport à ses amies qui se marient et commencent à avoir des enfants. Sa profession et sa localisation - Nathalie vit dans petit village de dix maisons - ne facilitent pas les rencontres, même si la jeune femme sort beaucoup avec ses amies. C'est pour cela qu'elle s'est inscrite à L'amour est dans le pré, car elle n'a pas la possibilité de faire de nouvelles rencontres où elle habite.

Des expériences négatives

Si Nathalie a le sourire, elle a pourtant connu de nombreuses déceptions amoureuses ces dernières années. Ses histoires ont généralement duré deux mois : "Les mecs fuient en me voyant version agricultrice" explique-t-elle dans son portrait, "C'est dû au fait d'avoir des horaires compliqués, de pas toujours être disponible et le soir être fatiguée".



Nathalie a appris à aimer la vie, un optimisme dont elle a fait son mantra après le décès de sa mère lorsqu'elle avait 14 ans : "On ne s'y attend pas et ça nous rend plus fort après, sur le coup la vie m'avait un peu dégoutée, je ne pouvais pas rester sans rien faire. De m'occuper l'esprit, de m'occuper les mains ça suffit pour apaiser la douleur". Aujourd'hui, la candidate dit avoir le sourire grâce à son métier. Ces instants simples qui lui suffisent. "Il faut se battre pour ce qu'on veut et il ne faut pas se laisser abattre" conclut-elle.