publié le 11/02/2017 à 12:38

C'était un cancre. Ses professeurs n'hésitaient pas à lui mettre -10 en orthographe. Son permis de conduire, il l'a obtenu au bout de la quatrième tentative. Peu importe. Aujourd'hui, si M6 devait le noter, ce serait certainement pour lui coller un 10/10. Stéphane Plaza fait les beaux jours de la chaîne depuis plus d'une décennie et triomphe sur les planches (Le Fusible aux Bouffes Parisiens) en tant que comédien. Théâtral. C'est le mot qui convient pour le définir. Que ce soit dans ses émissions où en interview, il livre un spectacle permanent et spontané. Comme lorsqu'il baisse son pantalon dans le Studio 4 de RTL pour laisser apparaître un caleçon assorti au décor. (voir video ci-dessous)



Exhibitionniste? Peut-être. Fidèle en amitié, sûrement. Sa bonhomie et son ton badin s'effacent au profit d'une mine renfrognée lorsque son âme soeur télévisuelle est attaquée. Non, il ne faut pas toucher à Karine Le Marchand. Il ne comprend pas la polémique autour de son programme Ambition intime qui aurait rendu Marine le Pen sympathique et réagit à l'affaire concernant les tracts du Front National sur lesquels elle apparaît: "Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un paraît sympathique qu'on va voter pour lui. Les français ne sont pas cons non plus. Qui sont ceux qui font cette critique? Des personnes qui ne marchent pas à la télé ou qui veulent faire du buzz. Karine n'a jamais fait de politique. Aujourd'hui c'est un peu le chaos politique. C'est facile de faire le buzz." (voir video ci-dessous)

Au cours de l'émission, Stéphane Plaza répondra avec humour sur toutes les rumeurs à son sujet et parlera de son livre qu'il dédie à sa mère, Net vendeur. Rendez-vous dès 13H30 sur RTL avec Jade et Eric Dussart, dès 14H pour le replay. En attendant, Stéphane aide RTL à valoriser ses locaux avant son déménagement (voir video ci-dessous).



