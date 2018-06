"Orange Is The New Black" : un teaser apocalyptique pour annoncer la saison 6

Les détenues de Litchfield se rebellent dans "Orange Is The New Black"

publié le 06/06/2018 à 19:04

Plus rien ne sera jamais comme avant pour les prisonnières de Litchfield. C'est ce que nous laisse suggérer le premier teaser de la sixième saison de la série Orange Is The New Black, dévoilé le mardi 5 juin.



Alors qu'une émeute éclatait à la fin de la saison 5, opposant les détenues aux gardiens de la prison, cet extrait de 20 secondes plante un décor post-apocalyptique. On découvre une cafétéria vide envahie par la fumée, où l'on distingue seulement un téléphone portable allumé sur une table et une poule qui trône devant la fenêtre. Des éléments significatifs que sauront reconnaître les fans de la série.

Mais le détail qui retient notre attention se passe à l'extérieur : un bus démarre et semble se diriger vers un lieu inconnu. Un transfert vers une nouvelle prison ? Un nouveau monde qui attend les détenues? Tant de questions auxquelles va devoir répondre la prochaine saison, qui sera diffusée le 27 juillet prochain sur Netflix.

Il est temps de changer d'air.



Orange is The New Black saison 6, le 27 juillet. pic.twitter.com/wxyQquI2L4 — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 5 juin 2018