publié le 22/06/2018 à 10:20

Le héros de Harlem est de retour. Deux ans après une première saison, Luke Cage revient sur Netflix avec treize nouveaux épisodes. De nouveau réalisée par Cheo Hodari Coker, la série engagée est rythmée par une bande-originale soul, hip-hop et R'n'B soignée.



Harlem, le quartier où réside Luke Cage (Mike Colter), est de nouveau l'une des stars de l'intrigue. Rues, bars... La caméra nous entraîne aux quatre coins des blocs où le crime continue de répandre drogues et armes malgré la mission de Luke Cage, épaulée par Misty Knight (Simone Missick) et Claire Temple (Rosario Dawson)

Après les événements de la saison 1, où Luke terrasse Diamondback, il est devenu une star, lavé de ses accusations passées. Il n'en reste pas moins un héros fauché. Et lorsque Maria Dillard (Alfre Woodard), nouvelle reine du crime, lui propose un arrangement, Luke Cage va devoir passer du Côté Obscur pour combattre Bushmaster (Mustafa Shakir), un gangster à la peau indestructible.

Un héros toujours ancré dans le quotidien, mais plus sombre

Luke Cage doit faire à sa célébrité et ses conséquences dans cette saison 2 Crédit : David Lee/Netflix

Comme dans la précédente saison, Luke Cage est un héros ancré dans le quotidien. Il a beau être devenu la star de Harlem, il est toujours autant fauché. La boutique de Pop, son mentor dans la saison 1, va devoir fermer, Luke et Claire occupent l'appartement de la mère de l'infirmière, mais rien n'y fait : Luke refuse d'être sponsorisé par des marques. Au fil des épisodes, il devient de plus en plus difficile pour lui de refuser son nouveau statut.



Luke Cage va en perdre le contrôle et s'octroie même des pouvoirs (il se fait juge-bourreau), sous l'influence de Maria Dillard. Difficile à ces moments de continuer à apprécier Cage. Le personnage change sous nos yeux, face à un succès qu'il ne maîtrise pas.



Mariah Dillard et Bushmaster, des adversaires de taille

Mustafa Shakir dans le rôle de Bushmaster dans "Luke Cage" Crédit : David Lee/Netflix

Après la mort de son cousin Cottonmouth (excellent Mahershala Ali de Moonlight dans la première saison), Maria Dillard est devenue la nouvelle papesse du crime. Seule femme dans un milieu d'hommes, elle en impose. Froide, méthodique, réfléchie, Maria veut laver son nom : Stokes. Le nom d'une famille gangrenée par le crime. Avec son amant et bras-droit Shades (Theo Rossi), qui porte toujours ses lunettes, Maria est encore plus dangereuse que la saison précédente.





Mais, c'est là qu'arrive Bushmaster ( Mustafa Shakir), un gangster à la peau indestructible, qui n'a qu'un souhait : venger sa famille. Une sorte d'Erik Killmonger (l'ennemi de Black Panther) en plus redoutable : Bushmaster a beaucoup d'argent et des armes. Rien ne pourrait l'arrêter. Luke Cage le sait bien et c'est pour cela qu'il décide de faire alliance avec Maria. Elle est la reine du crime, mais aussi une personne en danger en mort.



S'il faut un peu s'accrocher au début de cette saison 2 de Luke Cage, elle n'en reste pas moins convaincante et engagée. Avec sa bande originale réussie, la saison possède de bons twists dans l'intrigue, sans oublier de faire quelques clins d’œil aux fans avec des références aux Defenders, l'équipe des quatre super-héros Marvel-Netflix.