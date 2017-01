publié le 18/01/2017 à 15:04

Le planning familial américain souffle ses 100 bougies ! Un anniversaire qu'a voulu célébrer comme il se doit l'actrice Lena Dunham. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mardi 17 janvier, jour des cent ans du Planned Parenthood (planning familial en VO), celle qui a crée la série Girls, a rassemblé plusieurs actrices célèbres. Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Mindy Kaling, Amy Schumer ou Tessa Thompson sont autant de narratrices qui racontent et célèbrent les 100 ans de la naissance de la toute première clinique de l'organisation.



Le clip retrace l'histoire du planning familial américain, et son combat pour les droits des femmes. Les images d'archives se mêlent aux illustrations, dans cette vidéo qui débute en 1912, avec la fondatrice du Planned Parenthood, Margaret Sanger. "Aucune femme ne peut se dire libre, quand elle ne possède ou ne contrôle pas son propre corps", avait-elle déclaré, militant pour les droits de la femme en matière de contraception.

"Voici l'histoire des femmes incroyables qui ont tout sacrifié pour nous apporter des soins contraceptifs sûrs et abordables", débute la vidéo, avant de retracer toutes les avancées permises par le Planned Parenthood depuis 100 ans.

Une défense du planning familial renforcée depuis l'élection de Trump

Le symbole des 100 ans du planning familial est d'autant plus fort depuis l'élection de Donald Trump en tant que nouveau président des États-Unis. Effet paradoxal de l'arrivée du républicain à la Maison-Blanche, le nombre de dons au planning familial américain a littéralement explosé. Car face aux attaques de Trump, qui menace de diminuer les subventions de l'organisation, qui dépend en partie de financements publics, les donations individuelles ont été multipliées par deux.



Le Planned Parenthood aurait ainsi reçu 300.000 de dollars de dons en six semaines après la nomination de Donald Trump, soit une augmentation de 40% par rapport aux années précédentes. La plupart des donateurs étant des millenials, rapporte The Guardian.



Toujours selon le site américain, l'ACLU - American Civil Liberties Union - qui défend notamment les droits des femmes, enregistre quant à elle plus de 23 millions de dollars depuis l'élection du 8 novembre dernier, dont 7 millions en cinq jours, faisant exploser le site Internet de l'association, avec 120.000 donneurs.