Les détenues Crazy Eyes et Black Cindy (dans "Orange Is The New Black") rendent hommage à Johnny Hallyday

publié le 15/06/2018 à 14:05

Un hommage étonnant et inattendu venu de la prison de Litchfield. Alors que Johnny Hallyday aurait fêté ses 75 ans ce vendredi 15 juin, de nombreux fans et personnalités continuent d'honorer la mémoire du chanteur. Un événement qui a aussi inspiré la célèbre série Orange Is The New Black.



Dans une vidéo partagée sur le compte Twitter français de Netflix, deux personnages emblématiques de la série discutent ensemble, sur fond de paroles des tubes de Johnny Hallyday. Les deux détenues Crazy Eyes et Black Cindy, interprétées respectivement par Uzo Aduba et Adrienne C. Moore sont assises dans leur cellule et font plusieurs références aux chansons du rockeur au cours de leur échange.

Parmi les titres cultes de notre l'idole des jeunes, on reconnaît par exemple Noir c'est Noir, Je te promets, Marie ou encore Diego libre dans sa tête et Gabrielle, sans oublier Quelque chose de Tennessee, L'envie et Allumer le feu. Un hommage appuyé à l'héritage musical du chanteur, qui à de quoi faire résonner les murs du pénitencier de Litchfield.

Son héritage le plus précieux, ce sont ses chansons. #OITNB



Joyeux anniversaire, Johnny. pic.twitter.com/qqcRZMgtoT — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 15 juin 2018