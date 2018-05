publié le 15/05/2018 à 14:20

C'est une petite rébellion sur la Croisette. L'actrice américaine Kristen Stewart a marqué les esprits, le lundi 14 mai, pendant la 71ème édition du Festival de Cannes. Membre du jury présidé par Cate Blanchett, elle venait assister à la projection du dernier film de Spike Lee, BlacKkKlansman, l'histoire vraie d'un policier afro-américain infiltré parmi des membres du Ku Klux Klan en 1978.



Vêtue d'une robe courte métallisée et d'une paire de talons hauts, l'actrice a pris la pose devant les photographes, avant de retirer ses chaussures et de monter les marches du Palais des festivals pieds nus.

En 2015, le port des talons avait déjà fait polémique à Cannes. Un groupe de femmes avait été évincé d'une projection parce qu'elles n'en portaient pas. Ce code vestimentaire strict avait fait réagir Kristen Stewart.

On ne peut pas me demander quelque chose qu'on ne demande pas à un homme Kristen Stewart, en 2015 Partager la citation





L'actrice avait déclaré : "Les choses doivent changer tout de suite. On ne peut pas me demander quelque chose qu'on ne demande pas à un homme. Je comprends l'histoire de la cravate, mais on devrait pouvoir porter des chaussures plates ou des talons", rapporte L'Express.



L'année suivante, c'est la comédienne américaine Julia Roberts qui avait fait preuve de militantisme en montant également les marches pieds nus.