publié le 24/07/2017 à 15:51

Comme chaque année, le Comic Con de San Diego a tenu ses promesses. La grand-messe de la pop culture, qui s'est déroulée en Californie du 20 au 23 juillet, a réuni tous les acteurs et réalisateurs des prochains films et séries attendus par le public. Marvel, DC Comics, mais aussi HBO (Game of Thrones) et AMC (The Walking Dead) étaient présents pour rassasier les fans à grands renforts d'annonces et de trailers alléchants. Si Star Wars 8 de Rian Johnson est le grand absent de cette édition, la vingtaine de trailers dévoilés dans le week-end ont eu un grand écho.



La bande-annonce survitaminée de Thor : Ragnarok mérite d'être mentionnée. Le troisième volet des aventures du dieu d'Asgard se voudrait comme Les Gardien de la Galaxie de James Gunn avec des couleurs vives, beaucoup d'humour et une bande-son soignée. Justice League de Zack Snyder n'est pas en reste avec la première apparition de Steppenwolf, le grand méchant du film, et un un teasing sur le retour de Superman encore absent de la promotion du film.

Côté séries, la bande-annonce de la saison 8 de The Walking Dead a créé l’événement. Les fans ne se remettent pas de la dernière image où Rick semble se réveiller des années après la guerre contre Negan... Netflix a profité du Comic Con pour dévoiler le trailer terrifiiant de la saison 2 de Stranger Things où Will est au plus mal. The Defenders continue d'attiser les fans, avec une vidéo coup de poing de Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist contre Elektra.