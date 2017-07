publié le 24/07/2017 à 08:30

Si vous n'êtes pas encore arrivé au dernier épisode de The Walking Dead diffusé le 4 avril dernier, si vous ne trépignez pas d'impatience à voir enfin l'hiver s'installer sur Westeros ou que vous ne vous demandez pas ce qu'il va bien pouvoir arriver aux gamins de Stranger Things, il va falloir vous y mettre.



La série, c'est le nouveau cinéma. L'an prochain, on comptera pas moins de trois festivals de série en France, dont le festival international à Lille et un autre à Cannes, dans le cadre de son festival international du cinéma.

Ces dernières années, le genre a été marqué par de véritables bijoux, notamment dans le style fantastique et d'anticipation. Alors que de nouvelles saisons sont à prévoir pour les mois prochains, et que d'autres se terminent à peine, c'est le moment de se mettre à jour dans les séries incontournables de notre époque. Mais aussi, en bonus, de revoir les séries cultes des dernières décennies.

1 - L'incontournable "Game of Thrones" sur la fin

Comment passer à côté de ce thème musical ? De "winter is coming" ? De Jon Snow ? Sauf si vous avez habité dans une grotte ou que vous étiez parti en tour du monde pendant six ans (et encore), vous avez forcément déjà entendu parler de Game of Thrones.



Ses personnages attachants mais qui meurent quand même, ses dragons, ses marcheurs blancs et ses hommes et femmes prêts à tout pour régner sur le Royaume des 7 couronnes... La série fantastico-médiévale imaginée à partir des romans de George R. R. Martin revient pour sa septième et avant-dernière saison le 16 juillet prochain.

2 - Les zombies de "The Walking Dead"

Les zombies n'ont jamais autant eu la côte avec The Walking Dead. La série de la chaîne AMC, adapté du comics éponyme qui plonge les spectateurs dans un monde apocalyptique où les morts-vivants rôdent de partout.



On suit alors les aventures d'un groupe de survivants mené par le charismatique shérif Rick Grimes et son ami Daryl, qui à chaque saison, essayent tant bien que mal de survivre à cet environnement. En chemin, ils rencontrent aussi d'autres groupes, qui n'ont pas toujours les C'est violent, un peu trop parfois, sanglant, mais The Walking Dead a déjà conquis des millions de téléspectateurs dans le monde.

3 - Les gamins attachants de "Stranger Things"

Comment ne pas tomber sous le charme de Mike, Dustin, Lucas et Eleven ? Partis à la recherche de leur ami Will, les quatre gosses de Stranger Things vont vous faire sursauter de votre siège. Si vous n'avez pas encore tester cette série signée Netflix, ne tardez plus.



Avalez les 8 épisodes qui vous feront revivre l'esthétique impeccable des années 80's sans tarder car la deuxième saison débarque à l'automne prochain, le 31 octobre. Avec cette série soutenue par une Winona Rider irréprochable, vous risquez, en revanche, de finir la tête à l'envers.

4 - Le monde énigmatique de "Westworld"

C'est la nouveauté de l'année 2016 sur HBO. Certains estiment même que c'est le prochain Game of Thrones en terme de succès. Il faut dire que l'épisode final de la première saison a battu un record et détrôné le Trône de fer. Le monde de Westworld s'inspire du film Mondwest.



Avec la vedette Anthony Hopkins, les scénaristes vous emmènent dans un monde où les parcs d'attraction et leurs hôtes sont plus vrais que nature, sauf que ces derniers sont des robots. Une série d'anticipation haletante qui nous fait réfléchir sur notre propre humanité. Une deuxième saison est prévue.

5 - Les super-héros de Marvel-Netflix

Préparez-vous à découvrir 4 héros aussi sombres que puissants sur la plateforme Netflix en collaboration avec Marvel. Entre Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist, les fans ont de quoi satisfaire leurs soifs de super-héros avec des shows frénétiques.



Ces quatre personnages seront d'ailleurs les héros de la prochaine série The Defenders, attendu le 18 août prochain. Entre la peau résistante aux balles de Luke Cage, les arts martiaux d'Iron Fist, le sens de la justice par Daredevil et la force de Jessica Jones, vous ne pourrez pas décoller de votre écran.

6 - Bonus : les séries cultes des années 80's / 90's

Elles ont bercé l'enfance et l'adolescence de toute une génération aujourd'hui adulte. Si les générations précédentes ont découvert ses formats courts avec Ma sorcière bien aimée ou encore La petite maison dans la prairie, d'autres ont grandi avec des feuilletons devenus tout aussi cultes.



Ainsi, dans les années 80's, 90's, les super-héros montraient déjà les muscles et les pouvoirs avec des dessins-animés aussi mémorables que Spider-Man, l'homme araignée, diffusé sur TF1, ou Batman sur Canal + puis France 3. Avec de véritables acteurs, dont une que l'on retrouvera des années plus tard dans Desperate Housewives, Lois et Clark ont mis en avant les côtés humains de Superman sur M6.



Et les femmes aussi ont fait la part belle aux super-pouvoirs. Avec des héroïnes aussi emblématiques que Buffy contre les vampires et les sœurs Halliwell de Charmed, les soirées du samedi promettaient de belles séries fantastiques, aujourd'hui imprégnées dans la rétine de la génération Y. De même que David Duchovny (Californication) et Gillian Anderson, les héros de toute une enfance dans X-Files.



La série a d'ailleurs remis le couvert avec les mêmes acteurs en 2016. Quoi de plus culte que Star Trek ? Avec pas moins de sept adaptations à la télévision, la série aura marqué les esprits des fans de science-fiction, notamment celle avec Patrick Stewart. Avec toutes ces recommandations, plus d'excuses pour ne pas se nourrir de la culture des séries.