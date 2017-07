publié le 21/07/2017 à 13:15

Ne vous attendez pas à une bande-annonce de Star Wars 8 au Comic Con de San Diego. Comme l'an passé pour Rogue One, LucasFilm a décidé qu'il n'organiserait pas de conférence autour du nouvel épisode de la saga, mais aussi sur le spin-off sur Han Solo. Le public pourra se rattraper avec des conférences sur les comics et les jeux de la saga, mais découvrir aussi un décor des Derniers Jedi avec BB-8.



Si au départ, de nombreux fans pensaient que le nouveau trailer de Star Wars 8 serait dévoilé à San Diego, ils ont très vite déchanté. Le blog SDCC, dédié au Comic Con de San Diego, a réussi à joindre un membre de LucasFilm qui s'est expliqué sur l'absence d'une bande-annonce Star Wars 8 : "Notre présence à San Diego sera centré sur notre stand, ainsi il n'y aura pas d'événements presse, ni d'interviews".

Si le SDCC blog n'est pas officiel, l'information a été reprise par de nombreux médias américains "solides" comme Screen Rant.



Un choix stratégique pour augmenter l'impatience des fans

Le week-end dernier lors de la Convention Disney D23, un making of de Star Wars 8 a été projeté, tout comme les nouveaux posters. Ce qui, en langage de la communication Disney / LucasFilm, est suffisant pour rassasier les fans et continuer d'augmenter leur impatience avant le 13 décembre.



Il est donc "logique" qu'une seconde bande-annonce ne soit pas diffusée à San Diego, une semaine pile après le D23. L'entreprise à grandes oreilles sait jouer sur les attentes des fans, et dévoilera peut-être une prochaine bande-annonce au Comic Con de New York, (du 5 au 8 octobre prochain).



Quant au spin-off sur Han Solo, il vient à peine de changer de réalisateurs après le renvoi de Phil Lord et Christopher Miller du projet et l'arrivée de Ron Howard, après quatre mois de tournage. Des photos des coulisses avec Chewbacca, mais aussi le jeune Lando Calrissian ont été dévoilées par Ron Howard, mais cela ne devrait pas être suffisant pour créer un trailer.

Quels événements au programme ?

Le vendredi 21 juillet sera bel et bien consacré à la galaxie lointaine avec des annonces et des présentations concernant les comics et les produits dérivés. Les jouets Hasbro pourront peut-être nous renseigner sur les héros de Star Wars 8 comme cela a été le cas pour Snoke.



Un hommage de fans à Carrie Fisher, décédée brutalement en décembre dernier, est aussi prévu le 23 juillet. De nombreux cosplayers sont aussi attendus sur le salon pendant le week-end, tout comme des conférences sur les droïdes de l'univers, mais aussi la musique des films et même un atelier pour construire son propre BB-8 ou R2-D2.