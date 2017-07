publié le 22/07/2017 à 19:06

C'est une bonne surprise pour les amateurs de zombies ! Lors du Comic Con de San Diego qui se tient se weekend du 22 juillet, la chaîne américaine AMC a diffusé la première bande-annonce de la saison 8 de The Walking Dead. Rick, Daryl, mais aussi Michonne et Carol se préparent à la plus grande guerre qu'ils aient connu : celle contre le redoutable Negan, le chef des Sauveurs. Ces premières images nous donnent un aperçu de la violence des combats qui se préparent, sur une musique angoissante. La vidéo se termine par une image complètement étrange : un Rick âgé qui se réveille dans son lit.



On pourrait penser que la saison 8 de The Walking Dead connaîtra un bon dans le temps. A moins que Rick ne se réveille d'un long cauchemar... Une image très étrange et douce après les courses-poursuites entre les Sauveurs et les héros, mais aussi les attaques de zombies. Le suspense est total pour les fans, qui doivent encore patienter jusqu'au 22 octobre prochain aux États-Unis et jusqu'au 23 octobre en France avant d'en savoir plus.