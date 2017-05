publié le 03/05/2017 à 18:47

C'est une nouvelle qui va réjouir les fans des séries Marvel-Netflix. Elektra, la tueuse aux poignards et premier amour de Matt Murdock/Daredevil, sera bien au casting de The Defenders. Attendue le 18 août prochain, cette prochaine série Marvel-Netflix mettra en scène le justicier aveugle avec Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage dans une lutte acharnée contre Alexandra, incarnée par Sigourney Weaver (la saga Aliens). Avec cette nouvelle vidéo, diffusée sur le compte officiel de The Defenders, on sait qu'Elektra va ressusciter.



C'est bien le terme, puisque la jeune femme décide de se sacrifier à la fin de la saison 2 de Daredevil. Elle sauve alors son ancien amant et met un terme aux massacres perpétrés par The Hand, l'organisation criminelle japonaise composée de ninjas. Mais, le corps d'Elektra est alors récupérée par les membres de The Hand, qui la place dans un espèce de sarcophage, où des hectolitres de sang s'y déversent. On devine qu'il s'agit d'une sorte de rituel pour ramener à la vie la jeune femme.

L'opération a donc réussi, comme on le voit dans ce court teaser. En effet, le haut du sarcophage se soulève, sûrement après une impulsion d'Elektra ressuscitée. Mais, reste à savoir si elle sera la même qu'avant, c'est-à-dire alliée à Daredevil, ou au contraire transformée en redoutable tueuse pour The Hand, qui n'a pas fini d'en faire baver aux Defenders.