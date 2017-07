publié le 22/07/2017 à 22:28

Quand une équipe de super-héros s'assemble, les fans jubilent. En 2017, la Justice League de Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash et Cyborg envahira les salles obscures pour une aventure frénétique. À quelques mois de sa sortie, Warner Bros qui produit le film a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Justice League lors du Comic Con de San Diego. L'occasion d'en prendre encore plein la vue avec des scènes de combats dantesques, mais aussi une sacrée bonne dose d'humour avec les répliques entre les héros aux caractères bien trempés.



Mention spéciale pour Aquaman incarné par Jason Momoa de Game of Thrones, qui devrait incarner "Le Wolverine de la Justice League", comme l'avait teasé James Wan le réalisateur du film sur le Roi de l'Atlantis.

Quoiqu'il en soit, Aquaman devra s'associer avec le reste de la super-team de DC Comics pour combattre une menace de taille : Steppenwolf, qui cherche à détruire notre monde et qui apparaît pour la première fois dans cette bande-annonce.