publié le 22/07/2017 à 10:41

Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist ne sont pas là pour rigoler. Entre la peau résistante aux balles de Luke Cage, le Poing d'Acier d'Iron Fist et les techniques de combats de Daredevil et Jessica Jones, les criminels n'ont qu'à bien se tenir ! Le 18 août sur Netflix , les quatre justiciers feront équipe dans The Defenders. Après un teaser inédit en compagnie de Stan Lee et du Punisher, l'ami-ennemi de Daredevil dans la saison 2, une nouvelle bande-annonce explosive a été diffusée pendant le Comic Con de San Diego.



Entre action et humour, recette bien connue et excellente pour les amateurs des films Marvel, ce nouveau trailer laisse entrevoir comment Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist vont se rencontrer. On se doute qu'avec leurs caractères bien trempés et leurs visions différentes de la justice, cela risque de créer des scènes musclées.

Arriveront-ils à mettre leurs différents de côté pour détruire La Main, l'organisation criminelle dirigée par la redoutable Alexandra (Sigourney Weaver) ? Daredevil sera-t-il assez fort pour de nouveau affronter Elektra, son premier amour ? Et quel rôle jouera le Punisher dans cet affrontement ? Le suspense est à son comble, mais la réponse viendra le 18 août.