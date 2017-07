publié le 23/07/2017 à 10:58

Comment Thor va-t-il survivre sans le Mjöllnir, son célèbre marteau, et dans un autre monde que le sien ? C'est ce que nous allons découvrir dans Thor : Ragnarok, le troisième volet de la saga du dieu d'Asgard, attendu le 25 octobre prochain. Cette fois, notre héros devra se frotter à la déesse de la mort Hela, déterminée à détruire la cité d'Asgard et déclencher le Ragnarok, la destruction de la civilisation asgardienne inscrite dans la mythologie. Exilé sur la planète Sakaar, Thor se retrouve gladiateur cosmique, face à un Hulk qui a l'air d'avoir tout oublié de leurs aventures dans Avengers.



Pour Thor : Ragnarok, le réalisateur Taika Waititi (Green Lantern) semble avoir emprunté le style de James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) avec une explosion de couleurs et de costumes bigarrés. L'humour sera aussi de l'aventure, comme tous films Marvel. Mention spéciale pour la scène finale du trailer où l'on entend Hulk parler pour la première fois et non grogner comme dans les précédents Avengers.