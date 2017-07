publié le 23/07/2017 à 10:51

Mike, Dustin, Lucas et Will ne sont pas au bout de leurs aventures. Après un teaser énigmatique et un poster officiel, les jeunes aventuriers de Stranger Things sont au cœur d'une première-bande annonce de la saison 2. Attendue pour le 27 octobre sur Netflix, cette nouvelle slave d'épisodes s'annonce aussi angoissante que les précédents. Où est passé Eleven ? Quel est donc ce nouveau monstre aux pattes velues ? Le suspense est à son comble pour les fans qui doivent encore patienter de longues semaines.



Netflix leur a quand même fait un beau cadeau avec ce trailer dévoilé pendant le Comic Con de San Diego. La nouvelle saison se déroulera un an après le retour de Will du Monde à l'envers. Marqué par son passage dans le sinistre univers du monstre Démogorgon, le jeune garçon ne sera plus le même. Quant à Eleven, on ne sait pas encore dans quel univers elle se trouve, mais elle semble prisonnière du nouveau monstre de la série...