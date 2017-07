publié le 23/07/2017 à 10:30

Avec Spider-Man : Homecoming, Marvel et Sony ont lancé une nouvelle franchise. Sorti le mercredi 12 juillet sur les écrans français, ce nouveau film met en scène Peter Parker dans le rôle de l'Homme-araignée. Plus jeune, il est un Peter Parker encore lycéen, qui doit apprendre à devenir un super-héros, à la fois dans son costume et sans celui-ci. Spider-Man : Homecoming a bénéficié de très bonnes critiques, américaines comme françaises, qui permettent d'envisager des suites.



Surtout, Tom Holland, qui interprète Spider-Man, a confirmé qu'il y aurait bien deux suites à ce premier long-métrage. Lors d'une interview accordée en direct à Allociné le mardi 13 juin, il a laissé échapper qu'il y a "encore de nombreuses choses à faire évoluer chez Peter Parker et Spider-Man dans les deux prochains films".

Une confirmation des suites qui, à l'aube de ce que nous a appris Spider-Man : Homecoming, nous permet d'envisager ce qui pourrait se passer dans les prochaines aventures de l'Homme-araignée. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Spider-Man : Homecoming et sur certains comics de Marvel.

1. L'apparition d'autres Avengers

Spider-Man : Homecoming 2, qui n'aura sûrement pas ce titre là, va se placer juste après l'intrigue d'Avengers : Infinity War. Si on ne sait toujours pas ce qu'il va se passer dans ce nouveau long-métrage des Avengers, on est sûr que Peter Parker va en faire partie. Il n'aura sans doute pas un grand rôle, mais son apparition permettra de lier encore plus les deux films, un peu comme Civil War et Homecoming.



Ce monde partagé va aussi permettre à certains membres de l'équipe de Tony Stark de venir faire un petit coucou à Spider-Man dans sa propre histoire. Dans Homecoming, Captain America est un éducateur pour adolescents, Pepper Potts, la secrétaire de Tony Stark, fait une petite apparition, tout comme Happy Hogan, qui a un rôle un peu plus conséquent.

Captain Marvel

D'autres super-héros devraient donc faire leur apparition dans ce deuxième volet des aventures de Spider-Man. Kevin Faige et Amy Pascal ont déjà révélé que Tony Stark ne serait pas dans la suite, ce qui peut signifier qu'il laisse la place à d'autres personnages Marvel. Puisqu'il vit à New York, Spider-Man pourrait très bien rencontrer Daredevil, qui a aussi fait de la ville son terrain de jeu. L'homme araignée accompagne souvent l'avocat dans les comics et ils s'allient quelquefois contre le mal.



Peter Parker pourrait aussi faire la connaissance de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Elle va avoir droit à son propre film en 2019, même année que la sortie annoncée de la suite de Homecoming. Une concordance des dates qui pourrait permettre aux deux héros d'évoluer dans l'univers de l'un et de l'autre.

2. Le retour de Venom

Venom est un des personnages les plus populaires de la saga Spider-Man. Ce symbiote alien se nourrit de ses hôtes pour acquérir de l'énergie et est accepté volontairement par Eddie Brock, un journaliste du Daily Globe atteint d'un cancer. Ils forment tous les deux le premier Venom, l'original, qui entretient une relation complexe avec Spider-Man : alors qu'il le déteste, il s'allie avec lui pour combattre un ennemi commun, comme Carnage.

Dans la suite de Homecoming, le symbiote pourrait apparaître avec son premier hôte, qu'il forme avant même de devenir Venom, Spider-Man. Passer à côté de Venom serait difficile pour Sony tant il est puissant dans la saga de Spider-Man.



Surtout, introduire Venom dans ce nouveau film serait une suite logique des aventures de ce nouveau Peter Parker. Tom Rothman, le président de Sony Pictures Entertainment, a confié qu'un film sur Venom était en projet : la suite de Homecoming pourrait être une bonne solution pour le présenter au public.

3. La formation des Sinistres Six

L'une des scènes post-générique de Spider-Man : Homecoming ne laisse pratiquement aucun doute sur l'identité des futurs ennemis de Peter Parker. Alors que le Vautour est en prison pour l'ensemble de ses méfaits commis dans le film, et ils sont nombreux, il croise la route d'un autre détenu, déjà aperçu précédemment.



Il était alors à la recherche d'armes Chitauri mais se faisait rapidement arrêté et emprisonné après un face-à-face avec Spider-Man. Cet individu, avec un tatouage de scorpion dans le cou, demande à Toomes s'il connaît vraiment Spider-Man, ce à quoi il lui répond : "Si je savais qui c'était, il serait déjà mort".





Appelé Mac Gargan dans le film, ce prisonnier n'est autre que le Scorpion, un ennemi récurrent, et l'un des plus dangereux, de Spider-Man. Son intérêt pour l'Homme-araignée laisse penser qu'il aura un grand rôle à jouer dans le prochain film de la franchise, voire qu'il sera sans doute l'ennemi principal du jeune super-héros.

Les Sinistres Six menés par Captain Boomerang Crédit : Marvel

Cette rencontre entre le Vautour et le Scorpion peut laisser penser que les Sinistres Six vont être dans le prochain Spider-Man. L'arrivée du groupe permettrait d'introduire plusieurs ennemi de Peter Parker : Kraven le chasseur, Mysterio, l'Homme-sable et bien sûr le docteur Octopus.