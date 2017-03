publié le 16/03/2017 à 14:00

Les Gardiens de la Galaxie 2 n'est pas encore sorti, mais le 3e épisode fait déjà beaucoup parler de lui. On savait déjà que ce nouveau volet des aventures de Star-Lord était au programme de Marvel, mais il se pourrait bien que James Gunn, le réalisateur des deux précédents films ne fasse plus partie de l'aventure.



Dans un entretien au site Complex, le cinéaste a expliqué qu'il hésitait encore entre deux projets : "Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai envie de faire et où je serai dans les trois prochaines années. Vous savez, je vais réaliser un autre grand film. J'en saurai plus dans les prochaines semaines".

James Gunn ne donne pas plus de détails à cet autre "film". Mais, vu le succès des Gardiens de la Galaxie et celui probablement assuré du 2, le réalisateur a peut être enfin de tourner la passer à autre chose. Une chose est sûre pour le moment, Star-Lord, Groot et les autres Gardiens seront de la partie pour Avengers : Infinity War.



Le grand film Marvel qui va réunir une armada de super-héros en 2018 et 2019 (pour la suite) contre Thanos. Et avant bien évidemment, avant ce "choc des titans", rendez-vous le 26 avril dans les salles pour Les Gardiens de la Galaxie 2 et la rencontre tant attendue de Star-Lord, le leader des Gardiens, avec son père Ego interprété par Kurt Russell.