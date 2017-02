publié le 15/02/2017 à 09:26

Le suspens est à son apogée. Où est Eleven ? Qu'arrive-t-il à Will ? L'histoire va-t-elle se répéter après le jeu ? La première saison de Stranger Things a mis les téléspectateurs en transe pendant huit épisodes au cœur des années 80, cet été. Ils reviennent à l'automne dans une deuxième saison très attendue par les fans dont les cœurs ont été conquis par la bande de gamins vedettes de la série.



Cette deuxième saison se dévoile petit à petit depuis la sortie du teaser excitant envoyé pendant la publicité du Super Bowl. D'abord cette vidéo qui nous informe que le monde à l'envers n'a pas dit son dernier mot, mais aussi que le casting de base revient pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, dont Eleven (Millie Bobby Brown). Mais pas tout de suite.

Dans la saison 2, qui se déroule un an après les derniers événements, les quatre garçons seront un peu déboussolés par l'absence d'Eleven, tandis que Will n'est pas totalement remis de son séjour dans le monde à l'envers et reste physiquement touché. Joyce, sa mère (interprétée par Winona Ryder), tente de se remettre de ses traumatismes de la saison passée dans les bras d'un ami d'enfance (Sean Astin). Tandis que le danger rode toujours à Hawking, où la frontière entre les deux mondes n'est pas refermée, laissant arriver de nouveaux monstres. De premières photos inédites ont été dévoilées par Netflix, laissant quelques indices supplémentaires se glisser à propos de cette nouvelle saison, prévue pour le 31 octobre prochain.

Photo 1 : la bande des quatre toujours là

Dans la première photo, Will, Mike, Dustin et Lucas sont vêtus de costumes de chasseurs de fantôme, sûrement des costumes d'Halloween, en hommage au film culte Ghostbuster. On remarque en effet dans leurs mains des sacs remplis, a priori de bonbons. Une image issue du premier épisode ? Possible étant donné la date de diffusion qui correspond au soir de la fête des morts.

Les quatre garçons stars de la première saison en tenue de chasseurs de fantôme

Si rien ne choque à première vue, un détail vient tout de même perturber la tranquillité de cette image. Il s'agit de la couleur de blouse de Will, légèrement différente de celle de ses camarades, sans compter son sac vide par rapport aux autres. On le sait depuis la fin du dernier épisode, Will crache des morceaux de limaces. Il ne s'est pas remis de son séjour passé dans le monde du Démogorgon. Cette différence avec ses acolytes souligne-t-elle le problème du jeune garçon ?

Photo 2 : De nouveaux personnages

La deuxième image tend aussi à montrer que le personnage n'est pas dans un son état normal. Ainsi, entouré de son ami Dustin, de sa mère Joyce et d'un nouveau personnage, Max (interprétée par Sadie Sink), le jeune garçon disparu la saison dernière inquiète tout le monde. Leurs regards sur lui ne trompent pas, Will a clairement un souci dans cette nouvelle saison.

Joyce (Winona Rider), la mère de Will, semble inquiète sur cette image. La petite fille à droite est un nouveau personnage

Dustin nous dévoile aussi quelques informations, notamment avec son micro portatif. La bande aurait-elle de nouveaux moyens plus avancés de communiquer que les Talkies-Walkies ? Et pour quelle mission cette fois ?

Photo 3 : Will n'est pas dans son état normal

Encore une preuve que le personnage, déjà persécuté pendant la première saison, souffre de troubles encore inconnus. Cette image qui le montre isolé du reste de ses camarades d'école, qui ont tous l'air décontractés quand lui affiche un regard clairement perdu et préoccupé, parle d'elle-même.

Will, qui a disparu dans la première saison, est de retour, mais pas dans son état normal

Il s'agit peut-être du même épisode que la photo précédente étant donné qu'il porte la même chemise. Un événement paranormal se produit-il dans ce volet de la saison ?

Photo 4 : un danger imminent

Le duo déterminé de la première saison est de retour. La sœur de Mike, Nancy, et le frère de Will, Jonathan, avaient déjà fait équipe pour éliminer, en vain, le Démogorgon. L'un cherchait son frère disparu, l'autre sa meilleure amie, Barb, enlevée au bord de la piscine.

Jonathan et Nancy surpris dans une voiture

D'après cette image, les deux adolescents semblent une nouvelle fois pris dans un tourbillon de danger. Dans une voiture, ils ont tous les deux le regard absorbé par une présence extérieure qui n'a pas du tout l'air rassurante, vu l'expression de leurs visages.

Photo 5 : une enquête en cours

Enfin, la dernière image représente celle du shérif de la ville, Hopper. Celui qui a perdu sa fille décédée d'un cancer et obsédé par l'enquête de la première saison semble une nouvelle fois vouloir faire éclater la vérité. Muni d'une lampe de poche, il paraît être sur la piste de quelque chose. Encore difficile de dire, à cette heure, sur quoi il pourrait enquêter.

Le shérif Hopper sera toujours là dans la deuxième saison prévue pour l'automne prochain

Mais on a hâte de le découvrir. Pour patienter d'ici le 31 octobre, vous pouvez toujours vous faire un petit plaisir en vous replongeant dans l'univers 80's de Stranger Things ou vous essayer à The OA, si vous aimez les histoires de mondes parallèles. D'après une vidéo Netflix, les deux productions pourraient être liées.