06/02/2017

Le Super Bowl est bien plus que la finale du championnat US de football américain, c'est le show de l'année. Il n'est pas réservé qu'aux fans de sports, loin de là. Pas moins de 110 millions de téléspectateurs assistent à cette grande messe cathodique. Mais la Mecque d'un jour du football américain est aussi celle de la pop culture made in USA. Certains regardent le Super Bowl uniquement pour ses publicités spécialement réalisées pour l'événement, son show de la mi-temps - cette année assuré par Lady Gaga - ou ses trailers dévoilés en exclusivité, comme celui de la saison 2 tant attendue de Stranger Things.



Cette année, le rendez-vous a tenu en haleine le public jusqu'au bout de la nuit (ou au petit matin pour les Français). Au terme d'un match incroyablement disputé et spectaculaire achevé en prolongation (une première), les New England Patriots ont battu les Atlanta Falcons 34 à 28. L'équipe du quaterback Tom Brady a effacé le plus grand déficit de l'histoire de la finale NFL. Mais avant cela, c'est la mi-temps de spectacle titanesque qui a attiré tous les regards, et passionné la planète entière.

1. Lady Gaga offre un live engagé et survolté

Le soir de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, Stefani Germanotta avait manifesté en bas de la Trump Tower, en larmes. Pop star engagée pour les droits des minorités, en particulier des LGBT, la chanteuse faisait partie des plus inquiets face à l'arrivée de l'homme d'affaires à la Maison-blanche. Avant de se jeter - littéralement - dans son set, la chanteuse a interprété un extrait de God Bless America, chanson patriotique qui vante la liberté et la justice régnant sur le pays de l'Oncle Sam. Tout un symbole.



Vêtue d'une combinaison argentée échancrée, à épaulettes, Lady Gaga a enchaîné les tubes : Born This Way, Telephone, Just Dance ou Bad Romance, sans oublier Million Reasons, extrait de son dernier disque, Joanne, chanté au piano. Accompagnée de plusieurs dizaines de danseurs, de musiciens, arpentant une structure métallique, la pop star s'est ensuite éclipsée pour laisser place à un feu d'artifice. Elle rejoint donc le club très fermé et prestigieux des artistes s'étant produits à la mi-temps du Super Bowl, comme Coldplay et Beyoncé en 2016, Katy Perry ou Prince il y a 10 ans.

2. Le 1er teaser de la saison 2 de "Stranger Things"

C'était sans doute le trailer le plus attendu de la soirée. Celui de la saison 2 de Stranger Things, l'une des séries Netflix les plus aimées et regardées de 2016, dans laquelle une bande de gamins attachants font tout pour retrouver l'un de leurs amis, disparu dans une effrayante dimension parallèle.



Dans ces toutes premières images, on comprend que la bande de Will n'est toujours pas sortie d'affaire. "The world is turning upside down" ("le monde est en train de se renverser"), prévient la bande-annonce. Une référence au Monde à l'envers, dans lequel des humains se sont retrouvés pris au piège, pourchassés par une effrayante créature, surnommé "le Démogorgon" par les enfants, en référence au jeu de rôles Donjons et Dragons.



Les garçons se déguisent en Ghostbusters, mais l'heure n'est pas à l’insouciance. Will semble encore très perturbé par son séjour dans l'Upside Down, dessinant des visions horrifiques. Les monstres s'apprêtent-ils à revenir ? De son côté, Mike appelle Eleven, et saigne du nez. Aurait-il réussi à entrer en communication avec l'Upside Down, comme la petite fille, disparue à la fin de la saison 1 ? Autant de questions pour s'occuper l'esprit avant la sortie de la saison 2, annoncée pour Halloween.

3. Justin Timberlake (re)dit "Bye Bye"

On le disait plus haut : le Super Bowl est un événement non seulement sportif, mais aussi, culturel. Ses publicités font très souvent sensation. Elles sont réalisées pour l'occasion, et font souvent appel à des stars. Cette année, c'est au tour de Justin Timberlake de se dévouer. Le chanteur et acteur se retrouve ainsi à vanter les mérites d'une boisson antioxydante, nommée Bai, aux côtés de Christopher Walken, lancé dans un monologue, sur un élégant canapé en cuir. Les nostalgiques des années 2000 auront immédiatement reconnu l'origine de son discours : il s'agit, ni plus ni moins, que du refrain de Bye Bye, tube de *NSYNC, le boys band dans lequel Justin Timberlake officiait il y a plus de 15 ans. Pas rancunier.

4. Une pub anti-racisme pour Airbnb

Cette année, Lady Gaga n'a pas été la seule à vouloir profiter du Super Bowl pour faire passer un message de tolérance et de solidarité au plus grand nombre. C'était aussi l'intention d'Airbnb. L'entreprise américaine de location de séjour chez les particuliers a choisi une publicité visuellement simple, mais forte.



Des visages de tous âges et origines qui se superposent, avec un message : "Nous sommes tous à notre place". Si on peut y voir une référence à la volonté de Donald Trump de rendre les frontières américaines plus imperméables, on pense aussi aux nombreux scandales racistes qui ont éclaboussé Airbnb, avec des hôtes refusant d'accueillir des personnes à cause de leur nationalité ou couleur de peau.