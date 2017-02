publié le 14/02/2017 à 08:03

On connaîtrait le secret ultime de la saison 7 de Game of Thrones. C'est le site Watchers on the Wall, qui recense toutes les rumeurs et les fuites concernant la série, qui a dévoilé un concept art du dernier épisode de la prochaine saison. Une information que l'on peut prendre au sérieux quand on sait que les concept arts servent aux scénaristes pour réaliser une série ou un film. Watchers on the Wall est par ailleurs connu pour être une référence pour les fans de Game of Thrones. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.



Ce concept art dévoile la rencontre entre Jon Snow, Tyrion Lannister et Bronn. Les trois hommes se trouvent devant une sorte de palais en ruine qui se trouve sur les hauteurs de Port-Réal, la capitale de Westeros. Plus précisément, devant le Dragonplit (la Fosse aux dragons), qui était autrefois la demeure des dragons de la famille Targaryen (dont Daenerys est l’héritière).

Dans les livres, il est écrit que les murailles sont noircies par les flammes des dragons. Et depuis le massacre de la famille Targaryen, le bâtiment est abandonné. Pour le DailyStar, c'est ici que Daenerys aurait établi son camp après avoir débarqué à Port-Real, avec sa flotte et ses dragons. Que peut-donc bien y faire Jon Snow ?

Le concept art de la saison 7 de "Game of Thrones"

Un indice sur la rencontre entre Jon Snow et Daenerys ?

Digital Spy l'annonçait il y a quelques mois : le Roi du Nord et Khaleesi vont se rencontrer. Et c'est Tyrion Lannister, conseiller de Daenerys depuis la saison 6, qui va servir d'entremetteur entre les deux héros. Ce que les trois personnages ne savent pas, c'est que cette réunion stratégie pour vaincre Cersei, serait en réalité une réunion de famille... Car selon les théories de fans, notamment basées sur les informations distillées dans les livres, Jon et Tyrion seraient des Targaryen. Jon n'est pas le bâtard de Ned, mais le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Quant à Tyrion il ne serait pas le fils de Tywin Lannister, mais d'Aerys Targaryen et Joanna Lannister.