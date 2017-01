publié le 15/01/2017 à 07:00

En France, l'actualité a été marquée par le premier débat de la primaire de la gauche (durant lequel Sylvia Pinel a affirmé son envie de mettre fin à "la soumission des femmes"). Rien de très instagrammable, nous direz-vous. Surtout lorsque l'on sait que de l'autre côté de l'Atlantique, une flopée de stars s'étaient donné rendez-vous à la soirée des Golden Globes avec une Millie Bobby Brown - Eleven dans la série Stranger Things - qui semble-t-il n'a pas arrêté de prendre des selfies avec toutes les stars qu'elle pouvait croiser. Ou est-ce plutôt l'inverse ?



Pendant cette cérémonie, qui a couronné de succès La La Land, avec Ryan Gosling et Emma Stone, les discours engagés contre Donald Trump et pour la diversité se sont enchaînés et des tenues de stars ont tiré leur épingle du jeu pour des raisons que l'on ne peut que saluer depuis notre Vieux continent.



Evan Rachel Wood a brillé sur le tapis rouge avec son costume trois pièces pour montrer aux petites filles que rien n'oblige les femmes à porter des robes. Lola Kirke (star du dernier film indé new-yorkais de Noah Baumbach, Mistress America, avec l'excellente Greta Gerwig) était quant à elle vêtue d'une robe. Un détail a attiré l'attention des photographes : ses aisselles velues. "Merci à toutes les belles personnes qui ne m'ont pas envoyé de menaces de mort après mes merveilleux poils d'aisselles !", a écrit la jeune actrice, petite sœur de Jemima Kirke de la série Girls, sur son compte Instagram. Une attitude #BodyPositive forcément inspirante.