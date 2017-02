publié le 13/02/2017 à 17:04

Ils reviennent pour encore plus de frissons et d'étranges phénomènes à Hawkins County. À l'automne prochain, les gamins vedettes de Stranger Things seront de retour sur Netflix pour une saison 2 très attendue. La nouvelle a été annoncée pendant le Super Bowl et un premier teaser consacré à la suite de la série produite par la plateforme en ligne. Will, Mike, Dustin, Lucas et Eleven débarquent à nouveau le 31 octobre, jour de la fête des morts.



De premières images de la saison deux ont été dévoilées par Netflix. Parmi ces 5 photos, aucune ne montre le retour d'Eleven, star de la première saison interprétée par la jeune Millie Bobby Brown. Mais elle sera bien au casting, rassurez-vous. En revanche, on y croise les quatre garçons en tenue de chasseurs de fantômes (un hommage au film Ghostbuster), sans savoir s'il y aura bel et bien des fantômes ou s'il s'agit de costumes pour Halloween. Option cependant la plus probable quand on remarque les sacs de bonbons qu'ils tiennent à la main.

La deuxième image montre la mère de Will, Joyce (Winona Ryder) adresser un regard inquiet à son fils. Will semble avoir encore des problèmes dans cette nouvelle saison, ce qui n'a rien d'étonnant quand on se souvient de la fin de la première pendant laquelle il crache des morceaux de limaces et semble retourner malgré lui dans le monde à l'envers l'espace de quelques secondes. Cet automne, la ville d'Hawkins sera, sans aucune doute, prise à de nouvelles mésaventures, que l'on a hâte de découvrir.

> STRANGER THINGS Saison 2 - Bande Annonce (2017)