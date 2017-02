publié le 06/02/2017 à 09:59

Les fans de Stranger Things comptent les jours jusqu'au retour de leur série préférée. Dimanche, Netflix a dévoilé les toutes premières images de la saison 2 pendant le Super Bowl, la grande finale de football américain. C'est d'ailleurs l'une des bandes-annonces qui a le plus surpris, puisque la plateforme de streaming n'avait rien teasé avant la diffusion du match entre les Falcons d'Atlanta et les New England Patriots.



On retrouve avec plaisir les jeunes héros du show, Dustin, Mike, Lucas, Will et Eleven dans un trailer qui rend hommage aux années 80. Pour ces 31 secondes de trailer, les trois garçons de Stranger Things sont déguisés comme les chasseurs de fantômes du film culte Ghostbusters, mais à voir l'expression horrifiée de Dustin, on sent bien que quelque chose se prépare...

Le retour du Monde à l'envers

Le petit Will, pourtant sorti du Monde à l'envers, a encore des visions d'horreur. "Le monde est en train de se renverser", prévient d'ailleurs la bande-annonce, tandis que le sergent Hopper a l'air en bien mauvaise posture. Quant à Will, il appelle sa bien-aimée, Eleven, disparue à la fin de la saison 1. On peut remarque que son nez saigne, le signe qu'il serait en contact avec la jeune adolescente ?

Les amateurs de science-fiction noteront un plan mystérieux sur un ciel en feu, qui rappellera sans aucun doute aux amateurs une scène du Rencontre du Troisième Type. Rendez-vous le 31 octobre prochain pour en savoir plus cette nouvelle saison de Stranger Things.