publié le 09/02/2017 à 16:53

Legion est LA série que les fans des X-Men attendaient impatiemment. Diffusée depuis le 8 février sur la Fox, elle porte pour la première fois à l'écran l'histoire de David Haller, un mutant, que les lecteurs de comics ont pu découvrir en 1985 dans Les Nouveaux Mutants. En 2017, il a donc droit à sa propre série, réalisée par Noah Fawley, le génie créateur de la série Fargo. Autant de bons points qui annoncent la reconquête du petit écran par les X-Men, après la série animée X-Men, des années 90.



Legion a déjà convaincu lors de la diffusion de son premier trailer, au Comic Con de San Diego. Entre les images colorées et les explosions, on distingue un homme, au regard perçant. Il s'agit de David Haller, dont on apprend qu'il passe sa vie dans les hôpitaux psychiatriques. Plus encore, il entend et voit des choses qui ne sont pas, du moins qui ne semblent pas, réelles....

D'où vient David Haller ?

Gabrille Haller et le Professeur X, les parents de David

Saviez-vous que le Professeur X avait un fils ? Lui non plus... L'histoire se déroule lorsque le Professeur X se trouve en Israël. Il travaille alors dans un institut spécialisé et met ses pouvoirs mentaux au service des victimes de l'Holocauste, afin de leur permettre de guérir des traumatismes qu'ils ont vécus. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Gabrielle Haller, une survivante. Ils entretiennent une brève passion. Gabrielle tombe enceinte mais n'en dit rien à Charles-Xavier.

Comment obtient-il ses pouvoirs ?

Le jeune David ignore tout de ses origines. Il habite Paris avec sa mère, devenue ambassadrice. Un jour, des terroristes attaquent leur maison. Choqué et effrayé, David entre dans une sorte de transe au cours de laquelle ses pouvoirs se révèlent. Il parvient alors à neutraliser tous les terroristes par sa seule pensée. Submergé par ce pouvoir psychique qu'il ne maîtrise pas, l'esprit de David se fragmente en plusieurs parties. Il héberge dorénavant plusieurs personnalités dans sa tête. Ces dernières se battent constamment pour prendre le contrôle du corps du jeune homme. Ce sont elles qui décident que David s'appellera dorénavant "Legion".

Mais au fait, quels sont ses pouvoirs ?

David Haller est un mutant Omega, le plus puissant des mutants

Au départ, David a trois pouvoirs. Il peut lire dans les pensées (télépathie), créer et contrôler du feu avec son esprit (pyrokinésie), contrôler les personnes et objets qui l'entourent (télékinésie). Par rapport aux autres X-Men, dont la mutation se trouve dans leurs gènes, celle de David se trouve dans sa tête. C'est-à-dire que chacune des personnalités qui habitent son cerveau contrôle l'un de ses pouvoirs. Des pouvoirs illimités, David pouvant absorber les pouvoirs et les personnalités des autres mutants. Tout cela fait qu'il est un mutant Omega, le plus haut niveau de puissance chez les mutants, comme son père et Jean Grey (interprétée par Famke Janssen et Jennifer Lawrence au cinéma).

Quel est son lien avec les X-Men ?

Avec ses troubles de la personnalité, David devient complètement instable. Sa mère décide donc de l'emmener auprès du professeur Moira MacTaggert (l'ex-compagne du Professeur X), éminente scientifique et amie des X-Men. Devant l'ampleur du cas de David, elle décide de l'emmener directement au Professeur X, qui ignore tout du jeune homme. Ce n'est qu'en pénétrant dans l'esprit de David que Charles Xavier, c'est son nom, se rend compte qu'il est son fils.



Le garçon devient donc le protégé de son père, qui essaye tant bien que mal de lui apprendre à gérer ses pouvoirs. David Haller, alias Legion, devient un personnage récurrent dans les séries Les Nouveaux Mutants, l'Ère d'Apocalypse et X-Men Legacy. Il cherche à aider son père mais le tue accidentellement lors d'un voyage dans le passé, bouleversant le monde des mutants et donnant naissance à l’Ère d'Apocalypse.



Plus tard, un autre mutant nommé Bishop parvient à retourner dans le temps pour tuer David à la place du Professeur X. Finalement, David revient d'entre les morts mais il est déjà trop tard. Son père est mort (pour de bon cette fois). Dévasté par cette perte, David décide de se suicider dans X-Men Legacy.

Vous pouvez regarder "Legion", même si vous n'avez pas lu les comics

Legion est un personnage très riche mais aussi très complexe (avec tout ce monde dans sa tête, ce ne doit pas être évident à filmer). Rassurez-vous, si vous ne connaissez pas les comics, vous pouvez très bien regarder Legion. Selon Dan Stevens, qui en interprète le rôle principal, "la série n'est pas aussi explicite que les comics. Cela dépend en fait de la personnalité que vous regardez. On n'aura pas vraiment l'impression que ces personnalités sont enfermées dans une forteresse physique, luttant entre elles pour prendre le dessus". À cela s'ajoute la présence du réalisateur de la série Fargo aux manettes. Il faudra donc s'attendre à une série épique.

> Legion Official Trailer #1 [HD] | An Original Series From FX and Marvel