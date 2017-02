publié le 14/02/2017 à 07:25

Le 10ème épisode de la saison 7 de The Walking Dead promet d'être tendu ! Dans une bande-annonce dévoilée ce dimanche 12 février, on découvre les nouveaux visages qui entreront en résistance dans ce nouvel épisode, baptisé New Best Friend. Dans le précédent, diffusé ce même dimanche après trois mois d'attente, on retrouvait Rick et son groupe, partis à la recherche de Gabriel.



Ces derniers sont toutefois interceptés par une autre tribu dont on ignore l'identité. L'épisode 9 de The Walking Dead, signait le début de la seconde partie de la saison 7 de la série, diffusée aux États-Unis sur OCS. Cette communauté sera-t-elle amie ou ennemie ? L'épisode 10 devrait nous en dire plus. En attendant, depuis la mi-saison, AMC continue d'entretenir le suspens en distillant quelques indices sur la suite sur le web.

Il semble que ce nouveau clan soit mené par une jeune femme, dont on découvre le visage dans ce teaser. Pourront-ils s'associer contre les Sauveurs et Negan ? Réponse dans le dixième épisode de The Walking Dead.