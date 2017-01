THÉORIE - De nombreuses scènes laissent entendre que les deux séries produites par Netflix sont liées. Même la plateforme a mis en ligne une vidéo qui le prouve. Attention spoilers.

C'est la nouvelle série Netflix qui fait déjà du bruit. Dévoilée pendant la trêve hivernale des fêtes de fin d'année, The OA s'intéresse aux expériences encore méconnues de mort imminente, appelées plus communément des EMI. Un phénomène encore discret aux yeux du grand public qui concerne, selon les témoignages, des personnes qui ont arrêté de vivre pendant quelques instants avant de revenir à eux après des accidents de voiture ou des comas...



Attention, en continuant la lecture de cet article, vous risquez de vous faire spoiler très fort.



Le personnage principal de The OA, Prairie ou Nina en fonction, en a fait l'expérience, comme ses acolytes Homer, et les autres. C'est à cause de cette expérience qu'elle va être séquestrée par un savant fou voulant percer les mystères de la vie après la mort grâce à ses cobayes. L'un d'entre eux est donc Prairie, qui répond aussi au prénom de Nina. Elle est en réalité l'ange originel (the Original angel), d'où le nom de la série.



Ce personnage, tout au long de cette première saison, présente de nombreux points communs avec un autre personnage phare de la plateforme de vidéos en ligne : Eleven, l'héroïne aux supers-pouvoirs de Strangers Things. Une ressemblance qui se traduit à travers de nombreux indices, compilés dans une vidéo publiée par Netflix elle-même avec la mention #Toutestlié. Tout est dit.

Un même univers parallèle ?

Si les deux personnages ne sont pas forcément la même personne, elles présentent néanmoins des caractéristiques semblables. Toutes deux ayant, pour commencer, servi de cobaye à un chercheur peu compatissant envers ses sujets. Les méthodes des expériences sont, là aussi, similaires.



Il s'agit de se plonger entièrement dans une cuve d'eau pour Eleven. Un endroit qui lui permet d'atteindre un lieu parallèle, une autre dimension. Pour The OA, seule la tête est plongée dans un casque rempli d'eau, jusqu'à la noyade. Sa mort lui permet, elle aussi, de rejoindre un monde parallèle. Faits de vide ou de rien, ces mondes se ressemblent visuellement dans les deux séries.



Les deux personnages sont littéralement prisonnières de leur bourreau. Pour Eleven, on ne sait pas bien depuis combien de temps elle est prisonnière, peut-être depuis toujours vu son nom dépourvu d'humanité, avant de parvenir à s'enfuir. En revanche, pour Prairie, elle a réussi à s'échapper au bout de 7 années privées de liberté.

L'obsession du père

Autre indice qui réunit les deux productions Netflix : quand les deux femmes, apparemment dotées de pouvoirs exceptionnels, se servent justement de leurs facultés extraordinaires, elles ont la même réaction physique : elles saignent du nez. Quand Eleven fait un effort supplémentaire, elle peut même se mettre à saigner des oreilles. The OA se réveille le nez tâché de sang surtout quand elle fait ses rêves plus ou moins prémonitoires.



Enfin, la figure du père est omniprésente pour les deux personnages. The OA, ou Prairie, répond donc aussi au prénom de Nina. C'est en effet celui que son père russe lui a donné à sa naissance. Une figure paternelle qu'elle va tenter de retrouver presque toute sa vie après qu'il l'ai cachée aux États-Unis. Dans Stranger Things, le "père" (on ignore s'ils sont liés biologiquement) n'est autre que le bourreau d'Eleven, celui qu'elle appelle "Papa". Exactement comme Nina avec le sien.



Un internaute a même repéré une scène dans le premier épisode de The OA. On peut apercevoir un épisode de Stranger Things diffusé chez l'un des personnages quand il rentre chez lui. Et si, finalement, c'était Nina qui retrouvait la trace du Démogorgon et sauvait Barb ?